BTS provoca locura en el Zócalo de la CDMX; así saludaron a sus ARMY desde Palacio Nacional

La Ciudad de México vivió este miércoles una jornada histórica que paralizó el Centro Histórico. Los siete integrantes de la agrupación surcoreana BTS visitaron Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, desatando una auténtica locura entre miles de ARMY que se congregaron en la plancha del Zócalo capitalino.

La visita fue confirmada por la mañana durante la conferencia presidencial, donde se anunció que el grupo tendría un encuentro privado con la mandataria alrededor de las 17:00 horas. La reunión tuvo como eje central los lazos culturales entre México y Corea del Sur, destacando el mensaje de "humanismo y paz" que la banda promueve.

Vídeo Destacado EN VIVO: Fans de BTS esperan en Palacio Nacional la salida de sus ídolos de K-Pop.

BTS saluda a sus ARMY desde el balcón del Palacio Nacional

El momento más esperado ocurrió minutos después de las 17:00 horas. Los integrantes de BTS, acompañados por la presidenta, se asomaron por uno de los balcones laterales de Palacio Nacional, momento en que los fanáticos mostraron su emoción y alegría de poder verlos.

Entre gritos ensordecedores y un mar de paraguas y "lightsticks", los idols saludaron a la multitud. Aunque el encuentro fue breve, los miembros expresaron en español su agradecimiento: “Muchas gracias, no podemos esperar por iniciar los conciertos. Los amo, los quiero”.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

Este evento marca el inicio oficial de la gira "ARIRANG World Tour 2026" en territorio mexicano, consolidando a la capital como una de las sedes con mayor fanaticada a nivel global para el grupo.

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