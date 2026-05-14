Sheinbaum ordena acciones rápidas ante arribo masivo de sargazo en Quintana Roo

En una temporada atípica y a punto de entrar en su etapa más crítica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó acciones rápidas contra el sargazo que afecta las costas de Quintana Roo. La Mandataria nacional convocó ayer a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para detallar las acciones encaminadas a atender el arribo de la macroalga en el estado.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la titular del Ejecutivo federal fue cuestionada sobre la llegada masiva de sargazo a las costas del estado y las medidas implementadas por su administración para enfrentar esta problemática.

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“Si quieres lo presentamos un día. Ha estado trabajando Rosaura (Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México) con Alicia Bárcena y con la gobernadora Mara Lezama”, expresó. Agregó: “Hay avances. El tema es cómo se recolecta todo y después cómo se transforma, y se está trabajando en ello”.

Por su parte, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo informó que ayer 135 playas presentan recales de la macroalga, de las cuales 32 se encuentran en semáforo rojo, siendo la zona sur la más afectada.

Las autoridades federales señalaron que continúan las mesas de trabajo para fortalecer las estrategias enfocadas en la contención, recolección y aprovechamiento del sargazo que cada año impacta las playas del Caribe Mexicano.

Ayer se presentaron recales en 135 playas, informó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado / POR ESTO!

Especialistas advirtieron que el arribo de esta alga marina afecta la actividad turística, el ecosistema costero y la imagen de los destinos vacacionales de Quintana Roo.

La Secretaría de Marina mantiene desplegados actualmente 13 buques en mar abierto para contener el sargazo antes de que llegue a las playas del Caribe Mexicano.

Durante las primeras semanas de mayo, la Secretaría de Marina también desplegó alrededor de 350 elementos navales en municipios con mayor presencia de la macroalga, como Playa del Carmen, Tulum, Chetumal, Puerto Morelos y Cozumel.

De acuerdo con esta corporación, desde el inicio de la temporada de arribo se han recolectado más de 32 mil toneladas de sargazo.

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El operativo de contención, encabezado por la dependencia federal, busca disminuir el impacto ambiental, turístico y económico en las costas de Quintana Roo, la entidad más afectada del país por este fenómeno natural.

Sin embargo, el severo impacto del sargazo, la erosión y la falta de mantenimiento en el litoral provocaron la pérdida de distintivos Blue Flag y Platino en 14 arenales de Playa del Carmen, lo que representa una alerta ambiental que afecta las playas, el turismo y el ecosistema.

Al mismo tiempo, el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe informó que existen seis conglomerados de la macroalga frente a las costas de Quintana Roo, con más de 100 toneladas de talofita que recalarán en un lapso de 24 horas en las zonas de Sian Ka’an, el suroeste de Cozumel, Puerto Madero, Mahahual, Xcalak y Akumal.