Entra en operación la Central “Elvia Carrillo Puerto” en Mérida; reforzará el suministro eléctrico en Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que desde el pasado 12 de mayo de 2026 entró oficialmente en operación comercial la Central Ciclo Combinado “Elvia Carrillo Puerto”, ubicada en Mérida, Yucatán, una obra estratégica que busca fortalecer el suministro eléctrico en toda la Península de Yucatán ante el crecimiento de la demanda energética en la región.

La nueva planta cuenta con una capacidad neta instalada de 499 megawatts (MW), lo que permitirá beneficiar a más de 1.53 millones de habitantes, además de mejorar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en una de las zonas del país con mayor presión energética durante las temporadas de calor.

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El proyecto comenzó en 2022 y fue construido dentro del predio de la Central Termoeléctrica Mérida. Como parte de las obras complementarias, también se edificaron dos subestaciones eléctricas con niveles de tensión de 115 y 230 kilovoltios (kV), infraestructura que permitirá una mejor distribución y estabilidad del servicio.

De acuerdo con la CFE, la central forma parte de los proyectos prioritarios impulsados para reforzar la generación de energía en el sureste mexicano y garantizar un suministro confiable en la Península de Yucatán, una región que en los últimos años ha enfrentado apagones y alta demanda eléctrica.

La empresa detalló que para concretar la obra fue necesario desarrollar trabajos de ingeniería, suministro de equipos especializados, instalación de infraestructura, pruebas técnicas y procesos de validación bajo los lineamientos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), con el objetivo de asegurar una operación eficiente y segura.

La Central Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto opera con gas natural, considerado un combustible más limpio en comparación con otros energéticos tradicionales. Según la CFE, esta tecnología permitirá evitar la emisión de aproximadamente 1.49 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar de circulación cerca de 319 mil automóviles.

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La obra también forma parte de la estrategia energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, enfocada en fortalecer la infraestructura eléctrica nacional y avanzar en la transición energética del país.

Antes de recibir el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, la central fue identificada en distintas etapas como “CCC Mérida”, “CCC Mérida II” y “CCC Mérida IV”. Finalmente, la planta fue nombrada en honor a Elvia Carrillo Puerto, reconocida activista y defensora de los derechos políticos de las mujeres en México, quien luchó contra la explotación en la industria henequenera y promovió el derecho al voto femenino.