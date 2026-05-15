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Mañanera de hoy 15 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 15 de mayo desde Palacio Nacional.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum, Presidenta de México
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 15 de mayo.

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