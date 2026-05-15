Mañanera de hoy 15 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 15 de mayo.
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15/05/2026 a las 09:40
Presentan sección "Suave Patria" resaltando la cultura purépecha de Michoacán
15/05/2026 a las 09:10
Detención de expolíticos es es algo que competa a la presidencia, señaló la mandataria Claudia Sheinbaum, "es parte de la Fiscalía"
15/05/2026 a las 09:00
“Nosotros estamos defendiendo la ley; si no hay evidencia no se procede, aunque lo pida Estados Unidos”,
15/05/2026 a las 08:49
Yucatán entra al programa del IMSS Bienestar lo que dará más servicio gratuitos de Salud Pública
15/05/2026 a las 08:48
El martes se presentarán los avances de salud, como la credencialización y programas de infraestructura
15/05/2026 a las 08:38
Abra aumento de salario a los maestros de México; se trabaja en mejorar las condiciones de los maestros
15/05/2026 a las 08:37
Mario Delgado no dejará la Secretaría de Educación
15/05/2026 a las 08:35
Informó que la nueva titular de la Secretaría de Mujer se anunciará esta semana
15/05/2026 a las 08:30
La Presidenta de México informó sobre los logros de Pemex, entre ellos la deuda que bajó 20 mil millones de dólares
15/05/2026 a las 08:25
Indicadores de la economía nacional mejorará en este segundo semestre, hay varias inversiones privadas que van a iniciar
15/05/2026 a las 08:23
La Presidenta verá el primer partido de la Selección en el Palacio de México
15/05/2026 a las 08:20
La Presidenta de México propone que todas los clubes de futbol de la primera división deberían tener sus escuelas para que surjan los nuevos jugadores
15/05/2026 a las 08:18
Al menos 2 mil canchas se construirán en todo el país para impulsar el Futbol
15/05/2026 a las 08:17
Fan Fest se realizará en el Zócalo, habrá pantallas en la gran parte del país
15/05/2026 a las 08:13
U2 embajador de la copa por derechos de los jóvenes, además que grabó un video en México
15/05/2026 a las 08:11
México ganó la copa del torneo niñas y niños de la calle, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, el IMSS la organizó
15/05/2026 a las 08:04
La gran escapada "El Buen Fin del Turismo" será del 18 al 29 de junio
15/05/2026 a las 08:00
"Seremos la mejor sede para el mundial" Josefina Rodríguez informó que en el Tianguis de turismo aperturaron 58 nuevas rutas
15/05/2026 a las 07:56
Aplicación para el Mundial, "México te invita" se presentará la próxima semana y tendrá 290 rutas
15/05/2026 a las 07:53
De enero a marzo los aeropuertos de México recibieron 43.3 millones de pasajeros
15/05/2026 a las 07:50
32,809 pasajeros extranjeros viajaron en Tren Maya
14/05/2026 a las 07:50
1.30 millones de pasajeros llegaron a México en marzo,, 14.9% más que en 2025
14/05/2026 a las 07:40
La titular de la Secretaría de Turismo informó que México acumuló 4 récords históricos
14/05/2026 a las 07:36