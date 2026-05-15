“México te invita”: así será la app turística que lanzarán rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Turismo federal anunció este viernes durante la conferencia matutina que la próxima semana será presentada oficialmente la aplicación “México te invita”, una plataforma digital con la que el Gobierno federal busca aprovechar el Mundial de Futbol 2026 para promover destinos turísticos en todo el país.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la aplicación contará con alrededor de 290 rutas y experiencias turísticas diseñadas para que los visitantes nacionales y extranjeros conozcan la cultura, gastronomía, historia y atractivos naturales de México durante la justa mundialista.

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La estrategia forma parte del plan turístico rumbo al Mundial 2026, donde México será sede junto con Estados Unidos y Canadá. El objetivo no es únicamente atraer visitantes a las ciudades donde habrá partidos, sino motivarlos a recorrer otras regiones del país.

Entre los principales atractivos que integrará la plataforma estarán las rutas del Tren Maya, así como recorridos por Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas, playas, reservas naturales y experiencias gastronómicas.

El proyecto también busca impulsar el consumo local y beneficiar directamente a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos y comercios regionales, especialmente en estados del sureste mexicano como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde el Tren Maya será uno de los ejes principales de promoción.