¿Qué comen los yucatecos en fin de semana? Este es su menú de viernes a domingo

En Yucatán, los fines de semana no solo significan descanso, también representan una tradición gastronómica que se mantiene viva en miles de hogares y mercados del estado.

Entre olores a carbón, achiote y especias, las familias yucatecas siguen un “calendario culinario” que prácticamente marca qué se come cada día desde el viernes hasta el domingo.

Aunque cada familia tiene sus variantes y recetas especiales, existe un patrón que se repite generación tras generación: el viernes es de poc chuc, el sábado de chicharra o relleno negro, y el domingo está reservado para la reina de la cocina yucateca: la cochinita pibil o el lechón al horno.

Más allá del sabor, estos platillos también representan convivencia familiar, reuniones entre amigos y visitas obligadas a mercados, fondas y cocinas tradicionales.

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En Mérida y muchos municipios del interior del estado, los aromas del fin de semana comienzan desde temprano y se convierten en parte del ambiente cotidiano.

Viernes de poc chuc: el arranque del fin de semana: El viernes es considerado por muchos yucatecos como el día perfecto para comer poc chuc, un platillo preparado con carne de cerdo marinada en naranja agria y asada al carbón. Generalmente se acompaña con cebolla morada curtida, frijol colado, arroz y tortillas recién hechas.

Sábado de chicharra o relleno negro: El sábado cambia completamente el menú. Muchas familias optan por la tradicional chicharra, servida con tortillas, cebolla curtida y salsa de tomate y chile habanero.

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En otros hogares, el protagonista es el relleno negro, uno de los guisos más emblemáticos de Yucatán, el cual destaca por su característico color oscuro obtenido del chile quemado y las especias, además de incluir pavo o pollo y albóndigas de carne molida. Es un platillo de sabor intenso que suele prepararse en reuniones familiares o comidas especiales de fin de semana.

Domingo de cochinita pibil o lechón al horno: El domingo es, para muchos, el día más esperado gastronómicamente hablando. Desde la madrugada, cientos de personas hacen fila en mercados y negocios locales para comprar cochinita pibil o lechón al horno.

La cochinita pibil, cocinada tradicionalmente bajo tierra y marinada con achiote y naranja agria, es uno de los alimentos más representativos de Yucatán a nivel internacional. Se sirve en tacos, tortas o pan francés acompañado de cebolla morada y chile habanero.

Por su parte, el lechón al horno también ocupa un lugar especial en la mesa yucateca de los domingos, principalmente en municipios del interior del estado. Su carne jugosa y piel crujiente lo convierten en una de las comidas más buscadas durante el fin de semana.