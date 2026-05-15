“No vamos a defender a nadie”: La Presidenta de México fija postura sobre Rocha Moya y asegura que no habrá encubrimientos

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los cuestionamientos sobre la supuesta “tibieza” del Gobierno federal y de Morena ante las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Ante las preguntas de la prensa, la mandataria aseguró que su administración no está defendiendo a ninguna persona, sino al Estado de Derecho y a la soberanía nacional, insistiendo en que no puede procederse legalmente sin pruebas contundentes.

“Nosotros no vamos a defender a nadie… nosotros estamos defendiendo la ley; si no hay evidencia no se procede, aunque lo pida Estados Unidos”, sostuvo Sheinbaum durante la mañanera.

La presidenta explicó que cualquier acusación debe sustentarse jurídicamente y recordó que México también ha enfrentado casos en los que solicitudes de extradición o procesos judiciales han sido rechazados por falta de pruebas suficientes