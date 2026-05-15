Suman 29 denuncias por presuntos actos anticipados de campaña en Campeche

Ante los actos de presunto proselitismo electoral encabezados por el aún alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, los ciudadanos —aun sin pertenecer a un partido político— pueden presentar denuncias, las cuales deben ser recibidas y atendidas por las autoridades electorales, confirmó el secretario general de la Junta Local del INE, Juan Carlos Ara Sarmiento.

Cabe señalar que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Francisco Javier Ac Ordóñez, informó que actualmente se han recibido alrededor de 29 denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña.

Explicó que, tras la sustanciación de los casos, estos serán remitidos al órgano jurisdiccional, donde las magistraturas determinarán si las quejas interpuestas proceden o no.

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Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia al considerar que el alcalde carmelita incurrió en un acto anticipado de campaña, luego de su designación como coordinador en defensa de la 4T, en un evento que presuntamente habría sido una reunión de gabinete con funcionarios estatales y alcaldes.

Al respecto, Ara Sarmiento precisó que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) es competente para atender los asuntos relacionados con elecciones locales, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) interviene en elecciones federales.

Detalló que, al presentarse una queja, se analiza el acto denunciado para determinar su competencia: si corresponde al ámbito local se turna al IEEC, y si es federal, se remite al INE.

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Explicó que la ley define los actos anticipados de campaña como aquellos realizados antes del inicio formal de las precampañas o campañas electorales. Actualmente no se encuentra en curso el proceso electoral, aunque esto no impide la presentación de denuncias por posibles irregularidades.

Finalmente, subrayó que cualquier ciudadano puede presentar una queja por presuntas violaciones a la legislación electoral, sin necesidad de pertenecer a un partido político, ya que se trata de un derecho otorgado por la ley.