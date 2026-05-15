Síguenos

Última hora

México

“México te invita”: así será la app turística que lanzarán rumbo al Mundial 2026

Campeche

Chekubul estuvo más de 10 horas sin luz; vecinos amenazaron con cerrar carretera

Habitantes del ejido permanecieron más de 10 horas sin energía eléctrica debido a la falla de un transformador, por lo que exigieron su reemplazo y amenazaron con cerrar la carretera Sabancuy–Chekubul.

Por Pedro Díaz

15 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El nuevo transformador fue instalado alrededor de las 23:00 horas y el servicio se restableció cerca de la 1:00 de la madrugada
El nuevo transformador fue instalado alrededor de las 23:00 horas y el servicio se restableció cerca de la 1:00 de la madrugada / Pedro Díaz

En una parte del ejido Chekubul se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por más de 10 horas por lo que los pobladores exigieron al comisario municipal, Cosme Ramírez Abreu qué hiciera las gestiones necesarias para que les colocaran un transformador y rehabilitaran la servicio o iban a cerrar la carretera entre Sabancuy y Chekubul.

Debido a esto, el comisario pidió apoyo a la junta municipal de Sabancuy quienes hablaron con personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alrededor de las 23:00 horas llegaron para colocar el transformador.

En Yucatán se han registrado diferentes apagones a lo largo de 2026.

Noticia Destacada

Apagones en la Península de Yucatán hoy: reportan cortes de luz en Mérida, Cancún y otras ciudades; ¿cuáles son las causas?

Gran parte de ejido Chekubul no contaba con el servicio de energía eléctrica debido a que se rompió un transformador de energía eléctrica, por lo que un grupo de pobladores se unió para exigir al comisario municipal que les colocaran otro transformador lo antes posible o cerrarían la carretera entre Sabancuy y Chekubul.

Ante esta amenaza el comisario municipal del ejido Chekubul pidió el apoyo a la presidenta de Sabancuy, Angélica Herrera Canul en donde se comunicaron con personal de CFE para llevar el transformador y poder rehabilitar el servicio lo antes posible, por lo que alrededor de las 23:00 horas llegaron con el transformador y como a las 1:00 horas del viernes lograron restablecer el servicio.

Te puede interesar