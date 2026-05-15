Chekubul estuvo más de 10 horas sin luz; vecinos amenazaron con cerrar carretera

En una parte del ejido Chekubul se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por más de 10 horas por lo que los pobladores exigieron al comisario municipal, Cosme Ramírez Abreu qué hiciera las gestiones necesarias para que les colocaran un transformador y rehabilitaran la servicio o iban a cerrar la carretera entre Sabancuy y Chekubul.

Debido a esto, el comisario pidió apoyo a la junta municipal de Sabancuy quienes hablaron con personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alrededor de las 23:00 horas llegaron para colocar el transformador.

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Gran parte de ejido Chekubul no contaba con el servicio de energía eléctrica debido a que se rompió un transformador de energía eléctrica, por lo que un grupo de pobladores se unió para exigir al comisario municipal que les colocaran otro transformador lo antes posible o cerrarían la carretera entre Sabancuy y Chekubul.

Ante esta amenaza el comisario municipal del ejido Chekubul pidió el apoyo a la presidenta de Sabancuy, Angélica Herrera Canul en donde se comunicaron con personal de CFE para llevar el transformador y poder rehabilitar el servicio lo antes posible, por lo que alrededor de las 23:00 horas llegaron con el transformador y como a las 1:00 horas del viernes lograron restablecer el servicio.