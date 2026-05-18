Seguridad jurídica para todos es el reto de los jueces: Yasmín Esquivel.

Durante este pasado viernes 15 de mayo, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, se reunió con juezas y jueces de distrito del primer circuito en la Ciudad de México para hablar de los retos y desafíos que enfrenta la impartición de justicia.

En el edificio del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, la Ministra resaltó que la reforma judicial es perfectible; por ello ha planteado una serie de oportunidades de mejora con miras al próximo proceso electoral judicial, entre ellas: que la elección se realice en una fecha distinta a la de las elecciones constitucionales de 2027; la realización de un examen nacional para candidatos a juzgadores, o la reducción de personas candidatas, entre otros.

Yasmín Esquivel se reúne con jueces de distrito de la CDMX. / Por Esto.

De igual forma, la Ministra Esquivel refrendó su compromiso y disposición para apoyar el trabajo que desempeñan diariamente las y los juzgadores en favor de la justicia. Este espacio de diálogo permitió a jueces en materia de extinción de dominio, en materia civil, y en materia del trabajo, abrir un canal de comunicación con la Ministra para intercambiar ideas, exponer inquietudes, y fortalecer la función jurisdiccional.

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