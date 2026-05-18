Una justicia de excelencia se logra con capacitación y estudio: Yasmín Esquivel

La autoridad en la función jurisdiccional se gana con estudio, trabajo constante y conocimiento profundo de los expedientes, afirmó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.

Este lunes en las instalaciones de la Corte, la Ministra saludó y deseó éxito a quienes participan en el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 2026, en su Modalidad de Especialidad y Concurso de Oposición Escolarizado.

Curso Básico de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 2026. / Por Esto

Esquivel Mossa les compartió algunas reflexiones sobre la responsabilidad y el compromiso que exige la función jurisdiccional; refirió que la impartición de justicia requiere personas preparadas, capaces y comprometidas con la defensa de Constitución y de los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que, detrás de cada asunto hay personas, derechos e historias de vida que merecen ser escuchadas y atendidas con responsabilidad. Por lo anterior, Yasmín Esquivel expresó su reconocimiento a quienes fortalecen diariamente su preparación y vocación de servicio en favor de la justicia.

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