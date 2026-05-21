México y Unión Europea inauguran Cumbre Empresarial rumbo a la firma del Acuerdo Global Modernizado

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, inauguraron este jueves la Cumbre Empresarial México–Unión Europea, como antesala a la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE que se llevará a cabo mañana.

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El evento marca un paso clave en la profundización de las relaciones económicas entre ambos bloques. Según destacaron las autoridades, el nuevo acuerdo representa una nueva etapa de certidumbre para el comercio y la inversión, al establecer reglas compartidas y una visión de largo plazo que fortalece los lazos económicos entre México y la Unión Europea.

Durante la inauguración, se enfatizó que la modernización del acuerdo abrirá mayores oportunidades para las empresas de ambos lados del Atlántico, con un enfoque particular en sectores estratégicos como:

Agroindustria

Manufactura avanzada

Digitalización

Innovación

“Con la firma mañana de la modernización del Acuerdo con la Unión Europea se abren nuevas oportunidades para México: más inversiones, más exportaciones y con ello, más bienestar para nuestra sociedad”, resaltó el secretario Ebrard.

🇲🇽🤝🇪🇺 El secretario de Economía, @m_ebrard, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, @MarosSefcovic, inauguraron la Cumbre Empresarial México–Unión Europea, rumbo a la firma del Acuerdo Global Modernizado México–UE. pic.twitter.com/fobVeafSno — Economía México (@SE_mx) May 21, 2026

La Cumbre Empresarial sirve como plataforma para que empresarios mexicanos y europeos identifiquen y concreten alianzas en los sectores de mayor potencial. Ambas partes refrendaron su compromiso de impulsar un mayor intercambio comercial y flujos de inversión que generen crecimiento económico y desarrollo compartido.

Este acuerdo modernizado actualiza el marco comercial vigente desde 2000 y se espera que fortalezca la posición de México como socio estratégico de la Unión Europea en América Latina, en un contexto global que demanda mayor diversificación de cadenas de suministro y cooperación en temas de seguridad económica. La firma oficial del Acuerdo Global Modernizado México–UE se llevará a cabo este viernes.

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