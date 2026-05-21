Julián Quiñones rompe récord en Arabia y deja atrás a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

La temporada de Julián Quiñones en Arabia Saudita terminó de manera espectacular. El delantero mexicano se convirtió en el máximo goleador de la Saudi Professional League luego de firmar una campaña brillante que lo colocó por encima de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

El atacante del Al Qadsiah finalizó el torneo con 33 goles, cifra que le permitió quedarse con el liderato de anotaciones del campeonato saudí. Detrás de él quedaron el inglés Ivan Toney, con 32 tantos, y el portugués Cristiano Ronaldo, quien concluyó la temporada con 28 dianas.

Para asegurar el campeonato de goleo, Quiñones tuvo una actuación memorable en la última jornada del torneo. El mexicano marcó un espectacular hat-trick en la victoria de Al Qadsiah por marcador de 5-1 frente al Al-Ittihad, desatando la euforia entre los aficionados.

Además de que Julián Quiñones 🇲🇽 se consagró campeón goleador de la Saudí Pro League 🇸🇦, su equipo consiguió la clasificación a la Champions League Élite tras quedar en la 4° posición de la liga árabe sumando 77 pts luego de 34 fechas. Noche redonda.🔜🏆 pic.twitter.com/ZkoU8hzTrh — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 21, 2026

Los goles del delantero llegaron en momentos clave del encuentro. Julián Quiñones apareció al minuto 36, repitió apenas un minuto después y selló su actuación con otro tanto al 64’, confirmando el extraordinario nivel que mantuvo durante toda la campaña.

Gracias a su contundencia ofensiva, el mexicano se consolidó como una de las piezas más importantes del Al Qadsiah, equipo que logró cerrar la temporada en la cuarta posición general con 77 puntos, firmando una de sus mejores actuaciones recientes en la liga saudí.

El gran momento de Quiñones también genera ilusión rumbo al Mundial 2026. Tras concluir su actividad en Arabia, el delantero se integrará en los próximos días a la concentración de la Selección Mexicana, donde comenzará la preparación final de cara a la Copa del Mundo.

Con este logro individual, Julián Quiñones reafirma que atraviesa el mejor momento de su carrera y se perfila como uno de los futbolistas más importantes para el equipo mexicano en la próxima justa mundialista.