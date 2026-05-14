Presidenta de México defiende acuerdo con la Unión Europea y descarta riesgo para el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, cuya firma está prevista para el 22 de mayo en la Ciudad de México, y aseguró que no representa una amenaza para el T-MEC ni para la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que este nuevo instrumento comercial debe entenderse como una actualización del tratado vigente con Europa desde el año 2000, no como un reemplazo de la integración económica de Norteamérica.

La cumbre México-Unión Europea se realizará el 22 de mayo de 2026 en la capital del país, de acuerdo con la declaración conjunta del Consejo Europeo y el Gobierno mexicano.

Sheinbaum afirmó que el acuerdo abre posibilidades para exportadores mexicanos, especialmente en productos agroalimentarios. Entre los ejemplos mencionó el cacao de Tabasco y el café de Chiapas, además de bienes elaborados por pequeños, medianos y grandes productores nacionales.

¿El acuerdo con la Unión Europea pone en riesgo el T-MEC?

La presidenta fue enfática al señalar que el acuerdo con la Unión Europea no se negocia “en vez” del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Según explicó, México puede diversificar mercados sin abandonar su papel dentro de la región norteamericana.

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El acuerdo modernizado busca actualizar la relación bilateral entre México y la Unión Europea, que incluye comercio, inversión, cooperación y temas políticos. La UE es uno de los principales socios comerciales de México y el nuevo marco pretende ampliar el acceso de productos mexicanos al mercado europeo.

Sheinbaum indicó que abrir mercados sin aranceles puede dar ventajas al país cuando existe complementariedad económica. Sin embargo, también reconoció que el Gobierno debe proteger a los sectores nacionales que pudieran enfrentar afectaciones por la entrada de productos del exterior.

Sheinbaum insiste en fortalecer la producción nacional con el Plan México

La mandataria vinculó el acuerdo con la Unión Europea con el Plan México, estrategia de su administración para impulsar la producción nacional, atraer inversiones y fortalecer cadenas de valor en el país.

De acuerdo con Sheinbaum, la política comercial debe combinar la apertura de mercados con el respaldo a sectores estratégicos nacionales. Por ello, planteó que México debe importar aquello que no produce, pero al mismo tiempo aumentar la fabricación local de bienes con mayor valor agregado.

En paralelo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que la revisión del T-MEC puede ser prolongada y que México busca reducir la incertidumbre, preservar el libre comercio y mantener a Norteamérica como una región integrada.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein indicó que las decisiones económicas más importantes del país se tomaron en conceso entre Gobierno, empresarios, trabajadores y productores, ejemplo de ello es el aumento de los salarios, la mejora de pensiones y la semana laboral… pic.twitter.com/AKkJaixbB5 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 14, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la revisión del T-MEC?

Sobre el T-MEC, Sheinbaum afirmó que su Gobierno no tiene prisa por cerrar la revisión del acuerdo con Estados Unidos y Canadá. La presidenta sostuvo que la discusión debe realizarse con una visión de largo plazo y sin quedar sujeta a factores políticos o electorales.

También dijo que México busca una reducción de los aranceles vigentes, aunque insistió en que la negociación debe avanzar con cuidado. En su postura, el objetivo es mantener la integración comercial de América del Norte y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades de México en otros mercados.

La mandataria también respondió al cambio de perspectiva de S&P Global Ratings de estable a negativa para México, Pemex y CFE. Aunque la calificadora advirtió riesgos por bajo crecimiento, deuda y presiones fiscales, Sheinbaum sostuvo que la economía mexicana se mantiene fuerte y confió en revertir esa evaluación.

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