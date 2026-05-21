Fallece Kyle Busch, leyenda de NASCAR; ¿De qué murió?

El mundo del automovilismo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Kyle Busch, considerado una de las máximas figuras en la historia reciente de la NASCAR. El piloto estadounidense falleció este jueves a los 41 años, apenas horas después de que se informara su hospitalización por una enfermedad grave.

Durante la mañana, la familia de Kyle Busch había comunicado que el conductor no podría participar en la tradicional carrera Coke 600 debido a complicaciones de salud. A través de un mensaje publicado en redes sociales, solicitaron privacidad mientras el piloto recibía tratamiento médico.

Más tarde, NASCAR confirmó oficialmente el fallecimiento del bicampeón de la Cup Series y lamentó la pérdida de uno de los competidores más importantes y dominantes del deporte motor en Estados Unidos.

En el comunicado difundido por la organización, Kyle Busch fue descrito como un piloto excepcional, dueño de un talento único y considerado desde ahora un futuro integrante del Salón de la Fama del automovilismo.

A lo largo de su trayectoria, el estadounidense construyó un legado impresionante dentro de NASCAR. De acuerdo con reportes especializados, acumuló más de 230 victorias entre distintas categorías y conquistó dos campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019.

Además de sus éxitos en pista, Kyle Busch también destacó por su trabajo impulsando nuevas generaciones de pilotos mediante su participación como propietario en la Truck Series.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Semanas antes de su fallecimiento, el piloto ya había mostrado señales de problemas de salud durante una competencia en Watkins Glen, donde reconoció sentirse físicamente afectado y con fuertes episodios de tos. Sin embargo, incluso en medio de las molestias, logró mantenerse competitivo y ganar recientemente en Dover Motor Speedway.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre la enfermedad que provocó la hospitalización y posterior muerte de Kyle Busch. El piloto deja a su esposa Samantha y a sus dos hijos, Brexton y Lennix.