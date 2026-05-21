Campeche bajo el humo: cinco incendios simultáneos movilizan a bomberos y fuerzas federales

Al menos cinco incendios fueron atendidos este jueves entre la mañana y el mediodía en distintos puntos de la ciudad. Los siniestros generaron una fuerte movilización de las autoridades y alarma entre los habitantes, quienes se percataron de varias columnas de humo visibles desde múltiples zonas urbanas.

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Personal de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos y elementos estatales llevaron a cabo una intensa jornada de verificación y contención en las colonias aledañas a Siglo XXI, Kanisté, el Centro Histórico, los terrenos del Country Club y en la carretera antigua a Hampolol.

De acuerdo con ciudadanos que compartieron imágenes en redes sociales, las fumarolas eran perceptibles desde casi cualquier ángulo de la ciudad, lo que provocó múltiples reportes a los números de emergencia a lo largo del día.

Columnas de humo alarmaron a ciudadanos en varias zonas de la ciudad. / Lucio Blanco

En algunos puntos estratégicos se requirió apoyo adicional. En el caso de Siglo XXI se contó con la participación de la Marina y la Guardia Nacional. Por otro lado, en el reporte de Kanisté, cerca de Plaza Universidad, Protección Civil tuvo que cerrar momentáneamente la circulación vial para contener las llamas de forma efectiva, ya que el humo invadió el campus universitario y ponía en riesgo la salud de los cientos de estudiantes que se encontraban en clases.

Finalmente, las autoridades descartaron heridos o riesgos mayores tras las movilizaciones, logrando sofocar todos los siniestros de manera oportuna. Aprovecharon la ocasión para exhortar a la comunidad a evitar la quema o el abandono de basura en terrenos con maleza, previniendo así este tipo de incidentes que han afectado considerablemente a la entidad en las últimas semanas.

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JGH