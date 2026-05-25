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Mañanera de hoy 25 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 25 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

25 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 25 de mayo.

Actualizar narración

25/05/2026 a las 07:45

El objetivo es que mantengan un vínculo con nuestro país a través de la academia.

25/05/2026 a las 07:44

Se trata de un programa para invitar a investigadoras e investigadores que estuvieron o están en el extranjero a dar clases y puedan formar estudiantes y ser parte pues de la academia en México.

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Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación presentará el programa 'Cátedras de la Diáspora Mexicana'.

25/05/2026 a las 07:43

Se realizará un enlace a Los Cabos, Baja California Sur, porque el titular de la SICT y el gobernador Víctor Castro inaugurarán el paso a desnivel de las 'Mujeres Libres'.

25/05/2026 a las 07:43

Como cada lunes hoy se presenta la sección 'Quién es quién en los precios'.

25/05/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 25 de mayo.

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