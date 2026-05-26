Lluvia ligera deja sin energía eléctrica a la zona centro de José María Morelos

De nueva cuenta un sector de la zona centro de la cabecera se quedó sin servicio de energía eléctrica, después de una lluvia ligera qué se registró poco antes de las 3 de la tarde.

La zona centro qué abarca desde la calle Constituyentes hasta la Benito Juárez, se quedó sin energía eléctrica, afectando el funcionamiento de negocios dentro del mercado municipal y oficinas públicas ubicadas dentro del Mercado Inteligente del Productor.

Noticia Destacada Lluvia y fuertes vientos provocan la caída de un árbol y apagones en José María Morelos

También afectó el área de bibliotecas y otras oficinas administrativas ubicadas dentro de la ex academia comercial José María Morelos.

El día de ayer fallo el servicio en algunas colonias, pero por corto circuito y caída de árboles después de una lluvia con vientos fuertes.

El viernes pasado, el servicio de energía eléctrica falló en casi toda la ciudad durante más de tres horas.