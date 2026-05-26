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Lluvia ligera deja sin energía eléctrica a la zona centro de José María Morelos

En los últimos días se han registrado constantes fallas en el suministro de energía en distintas zonas de la ciudad.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

26 de may de 2026

1 min

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Comercios del mercado municipal y oficinas públicas resultaron afectados
Comercios del mercado municipal y oficinas públicas resultaron afectados / Lusio Kauil

De nueva cuenta un sector de la zona centro de la cabecera se quedó sin servicio de energía eléctrica, después de una lluvia ligera qué se registró poco antes de las 3 de la tarde.

La zona centro qué abarca desde la calle Constituyentes hasta la Benito Juárez, se quedó sin energía eléctrica, afectando el funcionamiento de negocios dentro del mercado municipal y oficinas públicas ubicadas dentro del Mercado Inteligente del Productor.

Personal de Protección Civil retiró las ramas de un árbol de mango que cayó sobre una calle de la colonia San Juan

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Lluvia y fuertes vientos provocan la caída de un árbol y apagones en José María Morelos

También afectó el área de bibliotecas y otras oficinas administrativas ubicadas dentro de la ex academia comercial José María Morelos.

El día de ayer fallo el servicio en algunas colonias, pero por corto circuito y caída de árboles después de una lluvia con vientos fuertes.

El viernes pasado, el servicio de energía eléctrica falló en casi toda la ciudad durante más de tres horas.

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