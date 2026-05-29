Ebrard anuncia saldo positivo en primera ronda de revisión del T-MEC con Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó este viernes que México concluyó de manera positiva la primera ronda formal de revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Ebrard detalló que las mesas de trabajo se extendieron durante tres días con la delegación estadounidense, encabezada por el embajador Benjamin Gatman, segundo al mando de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

📣 Mensaje del secretario @m_ebrard tras concluir con saldo positivo la primera ronda formal de la revisión del #TMEC.



🇲🇽🤝🇺🇸 México y EE. UU. avanzan con diálogo cordial en reglas de origen, sector automotriz e integración regional.



📍Próxima ronda: 16 de junio en Washington. pic.twitter.com/jWoxQzBLKR — Economía México (@SE_mx) May 29, 2026

De acuerdo con el funcionario federal, los ejes principales del encuentro fueron las reglas de origen, el desarrollo del sector automotriz, la competencia comercial frente a naciones de Asia y las estrategias para consolidar una mayor integración regional. “Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y tuvimos una conversación muy cordial”, destacó Ebrard, subrayando el tono constructivo del diálogo bilateral.

Calendario de próximas rondas

El titular de Economía anunció que la segunda ronda de negociaciones se llevará a cabo el próximo 16 de junio en Washington D.C., mientras que la tercera cita quedó programada para el 20 de julio en territorio mexicano. Con este cronograma, ambos gobiernos avanzan formalmente en el proceso de revisión periódica estipulado en el acuerdo trilateral para fortalecer las cadenas de suministro frente a los mercados asiáticos.

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