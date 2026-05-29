Fiscalía de EU pide audiencia inicial para Gerardo Mérida en junio por caso ligado al Cártel de Sinaloa

La Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó a un tribunal de Nueva York que la primera audiencia en el caso contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se lleve a cabo a partir del 3 de junio o en una fecha posterior, con el acuerdo de la defensa.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta a la jueza Katherine Polk Failla en la que informó que las partes tienen disponibilidad para una conferencia inicial los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio, o en cualquier otra fecha posterior que determine la corte.

Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y compareció el 15 de mayo ante un tribunal de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses.

¿De qué acusa Estados Unidos a Gerardo Mérida?

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa enfrenta acusaciones por conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con los cargos presentados en su contra.

Gerardo Mérida, general retirado del Ejército mexicano, es señalado por autoridades estadounidenses como una pieza relevante en una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa.

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Fiscalía pide ampliar plazos del proceso judicial

En la carta enviada a la jueza Polk Failla, el fiscal Clayton indicó que la jueza Sarah Netburn, quien encabezó la audiencia de lectura de cargos, ordenó suspender temporalmente el plazo del proceso bajo la Ley de Juicio Rápido hasta el 1 de junio.

La Fiscalía pidió que también se excluya del cómputo el tiempo que transcurra hasta la próxima conferencia inicial, con el objetivo de facilitar conversaciones previas al juicio.

De acuerdo con la moción, la defensa de Mérida aceptó las solicitudes, por lo que ambas partes están de acuerdo en aplazar la audiencia inicial.

Caso se relaciona con investigación sobre Rocha Moya

El caso contra Gerardo Mérida forma parte de una investigación más amplia abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, vinculada con presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses lo ubican dentro de la llamada trama relacionada con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien se separó temporalmente de su cargo en medio de señalamientos y diligencias abiertas también en México.

Hasta ahora, la jueza Katherine Polk Failla deberá definir la fecha exacta de la audiencia inicial, que podría realizarse en los primeros días de junio.

Ultima Hora: El general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, comparecerá el próximo lunes por 1ra vez ante la jueza que lleva su proceso. Será a las 12 del día.



Los fiscales han oficializado el arranque de una negociación "pretrial discussions" con la defensa. pic.twitter.com/tqE4j714pU — Arturo Ángel (@arturoangel20) May 29, 2026

Proceso en Nueva York seguirá bajo vigilancia judicial

El avance del caso será clave para conocer el rumbo de las acusaciones contra el exfuncionario mexicano y las pruebas que presentará la Fiscalía estadounidense.

Por ahora, Mérida permanece sujeto al proceso judicial en Estados Unidos, mientras su defensa y la Fiscalía preparan las discusiones previas al juicio.

La decisión sobre la fecha de audiencia marcará el siguiente paso en un expediente que mantiene atención tanto en Estados Unidos como en México por sus posibles implicaciones políticas y de seguridad.

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