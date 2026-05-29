Clima en Yucatán: Habrá lluvias en las próximas 48 horas; Conagua alerta por afectaciones este 30 y 31 de mayo

Este fin de semana la probabilidad de lluvias en Yucatán se mantiene, las cuales serán de fuertes a muy fuertes, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este sábado 30 de mayo una circulación ciclónica en niveles superiores de la tropósfera, estará inestabilizando a la Península, dejando tormentas muy fuertes en el sur de Yucatán.

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Para el domingo 31 de mayo, una extensa vaguada desde Centroamérica hasta la península provocará lluvias fuertes en el centro, sur y noroeste de Yucatán.

Para este viernes se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la #PenínsulaDeYucatán.



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En ambos días el ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas de 40 km/h.

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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 36 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 34 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 32 grados Celsius.

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 33, mientras que en Valladolid el termómetro rondaría desde los 25 hasta los 35 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.