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Mañanera de hoy 4 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 4 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

4 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 4 de mayo.

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04/05/2026 a las 08:43

Y recuerda que desde el viernes pasado está vigente el acuerdo para reducir comisiones en pago con tarjetas de débito crédito y vales.

04/05/2026 a las 08:43

Iván Escalante, titular de Profeco, señala que esta semana se debe llegar a la meta de que el precio del litro de diesel se venda en $27 pesos.

04/05/2026 a las 08:42

Alcalde Luján aclarará qué fue lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de EU y qué procede en estos casos.

04/05/2026 a las 08:41

La nueva consejera jurídica presentará el tema de la extradición.

04/05/2026 a las 08:40

El titular de Profeco presentará como cada lunes, la sección 'Quién es quién en los precios'.

04/05/2026 a las 08:40

Hoy se encuentran en Palacio Nacional la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde y Leticia Ramírez, recién nombrada secretaria de Bienestar.

04/05/2026 a las 08:40

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 4 de mayo.

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