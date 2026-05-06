Gertz Manero presenta cartas credenciales ante el rey Carlos III como embajador de México en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, con lo que formalizó su acreditación como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El encuentro fue informado por la Embajada de México en Reino Unido, que destacó que este acto representa una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con una relación bilateral dinámica y próspera con el gobierno británico.
¿Qué significa la presentación de cartas credenciales de Gertz Manero?
La entrega de cartas credenciales es el acto diplomático mediante el cual un embajador queda formalmente acreditado ante el jefe de Estado del país receptor.
En este caso, Gertz Manero fue recibido por el rey Carlos III, como parte del protocolo que marca el inicio oficial de sus funciones diplomáticas ante Reino Unido.
La representación mexicana señaló que esta etapa permitirá fortalecer la relación entre ambos países, con énfasis en cooperación, diálogo político, vínculos económicos, educativos y culturales.
Noticia Destacada
Morena ratifica a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido pese a críticas de la oposición
¿Cuándo fue nombrado Gertz Manero embajador en Reino Unido?
Alejandro Gertz Manero asumió el cargo diplomático después de presentar su renuncia como fiscal general de la República. En enero pasado, fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajador de México ante Reino Unido.
Durante su toma de protesta, el exfiscal federal se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución mexicana, así como desempeñar de manera leal y patriótica la representación diplomática del país.
¿Qué proyecto planteó Gertz Manero para estudiantes mexicanos?
Antes de su ratificación, Gertz Manero compareció ante legisladores y expuso una propuesta enfocada en estudiantes mexicanos de educación superior que se encuentran en Inglaterra.
El planteamiento consiste en generar oportunidades en México para egresados mexicanos formados en Reino Unido. De acuerdo con lo señalado por el ahora embajador, si el proyecto funciona en territorio británico, podría replicarse en otros países.
Con la presentación de sus cartas credenciales ante Carlos III, Gertz Manero inicia formalmente una nueva etapa en el servicio público, ahora desde el ámbito diplomático, tras su paso por la Fiscalía General de la República.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO