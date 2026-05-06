Morena propone aplazar a 2028 la segunda elección judicial para evitar confusión entre votantes

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró la propuesta de aplazar hasta junio de 2028 la segunda elección judicial, actualmente prevista para los comicios federales de 2027.

El legislador sostuvo que separar ambos procesos permitiría organizar una elección más clara, con menor número de candidaturas y con mejores condiciones para que la ciudadanía conozca a quienes aspiran a ocupar cargos dentro del Poder Judicial.

En entrevista radiofónica, Ramírez Cuéllar explicó que la intención es evitar una “masificación electoral” que pueda dificultar la participación informada de los votantes.

De acuerdo con el diputado morenista, si la elección judicial se realiza junto con los comicios federales de 2027, la boleta podría incluir demasiados nombres y generar confusión entre la ciudadanía.

¿Por qué Morena busca aplazar la elección judicial a 2028?

Ramírez Cuéllar afirmó que posponer la segunda elección judicial ayudaría a reducir el número de candidaturas en una misma jornada electoral. Según explicó, esto permitiría a los ciudadanos revisar con mayor calma la trayectoria, experiencia y desempeño de las personas que buscan convertirse en jueces o magistrados federales.

El diputado consideró que una elección con menos aspirantes facilitaría el conocimiento público de los perfiles y permitiría un proceso con mayor claridad. Desde su perspectiva, separar la elección judicial de los comicios federales contribuiría a la “salud de la República” y fortalecería la participación ciudadana.

Noticia Destacada Excluidos partidos políticos en presupuesto participativo y elección del Poder Judicial de Campeche: IEEC

¿Cuándo debería aprobarse la reforma constitucional?

El legislador de Morena señaló que la modificación debe aprobarse durante mayo, debido a que una reforma electoral de este tipo tendría que estar lista al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral. Por ello, indicó que las negociaciones con otros grupos parlamentarios ya están en marcha.

Ramírez Cuéllar dijo tener confianza en que la propuesta avance y que antes del 1 de junio pueda publicarse la reforma constitucional. También señaló que el coordinador de Morena en San Lázaro encabeza conversaciones con distintas bancadas, debido a que se requiere mayoría calificada para modificar la Constitución.

🔴 Legisladores de Morena presentaron una iniciativa para modificar la reforma judicial vigente.



El proyecto contempla reprogramar la elección judicial para 2028, concentrar la revisión de aspirantes en un comité único con representantes de los tres poderes y añadir exámenes de… pic.twitter.com/gy64o2mYAC — Azucena Uresti (@azucenau) April 21, 2026

¿Cuál es el calendario de las elecciones judiciales?

La primera elección judicial extraordinaria se realizó el domingo 1 de junio de 2025. En esa jornada fueron electos ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y una parte de jueces y magistrados federales.

La segunda elección está programada, por ahora, para el domingo 1 de junio de 2027. Sin embargo, la propuesta de Morena busca moverla a junio de 2028, con el objetivo de elegir las plazas restantes de jueces y magistrados federales en una jornada separada, más ordenada y con mayor atención pública.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO