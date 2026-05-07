Claudia Sheinbaum comparte edicto de Carlos I contra Hernán Cortés y critica intento de reivindicarlo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió un mensaje en su cuenta de X en el que retomó un edicto de Carlos I de España, fechado en Valladolid en 1548, para cuestionar los intentos de reivindicar la figura de Hernán Cortés dentro del debate político nacional.

La mandataria federal señaló que en dicho documento histórico se hace referencia a las atrocidades atribuidas a Cortés durante la conquista, por lo que criticó a sectores de la derecha mexicana que, según dijo, buscan presentarlo bajo una lectura favorable.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Hernán Cortés?

En su publicación, Sheinbaum afirmó que compartía el edicto de Carlos I de España para mostrar una visión histórica crítica sobre Hernán Cortés. La presidenta sostuvo que el documento menciona acciones violentas atribuidas al conquistador español y lo vinculó con la discusión actual sobre memoria histórica, colonialismo y pueblos originarios.

“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana”, escribió la mandataria.

El mensaje se inscribe en una línea discursiva que Sheinbaum ha mantenido en distintos momentos: la defensa de la soberanía nacional, la crítica al colonialismo y el reconocimiento del papel de las comunidades indígenas en la historia de México.

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¿Por qué Sheinbaum defendió a los pueblos originarios?

La presidenta cerró su mensaje con una afirmación sobre el valor histórico y cultural de los pueblos indígenas. Señaló que los pueblos originarios son “la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy”, frase con la que buscó contrastar su postura frente a quienes reivindican la figura de Cortés.

Con ello, Sheinbaum colocó nuevamente en el centro del debate la importancia de reconocer la resistencia indígena y revisar la narrativa tradicional sobre la conquista de México.

¿Qué impacto político tiene el mensaje de Sheinbaum?

La publicación ocurre en un contexto de confrontación ideológica entre el gobierno federal y sectores opositores sobre el sentido de la historia nacional. Para Sheinbaum, la figura de Hernán Cortés representa una etapa marcada por violencia, sometimiento y abusos contra los pueblos originarios.

Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. pic.twitter.com/PSjE8GJUep — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

El mensaje también busca reforzar una interpretación histórica ligada al proyecto político de la llamada cuarta transformación, que reivindica a los pueblos indígenas como base moral y cultural del país.

Al difundir un documento del siglo XVI, la presidenta intenta respaldar su postura con un referente histórico y abrir una nueva discusión pública sobre cómo debe entenderse la conquista, qué personajes se reivindican y qué lugar ocupan los pueblos originarios en la identidad mexicana actual.

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