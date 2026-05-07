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Mañanera de hoy 7 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

7 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo.

Actualizar narración

07/05/2026 a las 08:47

Luz Elena González, secretaria de Energía, señala que el plan de gasoductos forma parte de la estrategia integral de gas natural que presentado el mes pasado.

07/05/2026 a las 08:46

Este jueves se presentará el plan de gasoductos para México de aquí al 2030.

07/05/2026 a las 08:45

"Sin él pues esto no hubiera sido posible. Ya le voy a mandar una carta hoy la vamos a redactar para agradecerle pues este detalle de que hayan venido a Palacio Nacional, hayan salido a saludar". indicó.

07/05/2026 a las 08:45

Agrega que hoy redactará una carta de agradecimiento a su homólogo sudcoreano.

07/05/2026 a las 08:44

La presidenta hace un agradecimiento público al presidente Corea del Sur, "porque sin él pues esto no hubiera sido posible".

07/05/2026 a las 08:42

Sheinbaum Pardo anuncia que le propuso a BTS regresar para el próximo año y ellos aceptaron.

07/05/2026 a las 08:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 7 de mayo.

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