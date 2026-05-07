Mañanera de hoy 7 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo.
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07/05/2026 a las 08:47
Luz Elena González, secretaria de Energía, señala que el plan de gasoductos forma parte de la estrategia integral de gas natural que presentado el mes pasado.
07/05/2026 a las 08:46
Este jueves se presentará el plan de gasoductos para México de aquí al 2030.
07/05/2026 a las 08:45
"Sin él pues esto no hubiera sido posible. Ya le voy a mandar una carta hoy la vamos a redactar para agradecerle pues este detalle de que hayan venido a Palacio Nacional, hayan salido a saludar". indicó.
07/05/2026 a las 08:45
Agrega que hoy redactará una carta de agradecimiento a su homólogo sudcoreano.
07/05/2026 a las 08:44
La presidenta hace un agradecimiento público al presidente Corea del Sur, "porque sin él pues esto no hubiera sido posible".
07/05/2026 a las 08:42
Sheinbaum Pardo anuncia que le propuso a BTS regresar para el próximo año y ellos aceptaron.
07/05/2026 a las 08:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 7 de mayo.
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