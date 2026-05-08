Mañanera de hoy 8 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo.
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08/05/2026 a las 07:47
Ana Valdés, directora general de Latino Donor Collaborative, presenta datos de los indicadores económicos que provocan los mexicanos en EU.
08/05/2026 a las 07:46
La presidenta Sheinbaum Pardo informa que terminando la conferencia mañanera viajará a Sonora.
08/05/2026 a las 07:46
Y agrega que esta comunidad fortalece la economía de ambas naciones, lo cual es "el mejor símbolo de amistad que pudiera haber".
08/05/2026 a las 07:46
La presidenta destaca la buena relación entre México y Estados Unidos, la cual se basa entre otras cosas, en los mexicanos que viven allá desde hace muchas generaciones.
08/05/2026 a las 07:48
La mañanera de este viernes estará dedicada a los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos.
08/05/2026 a las 07:45
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 8 de mayo.
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