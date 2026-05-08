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Mañanera de hoy 8 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo.

Actualizar narración

08/05/2026 a las 07:47

Ana Valdés, directora general de Latino Donor Collaborative, presenta datos de los indicadores económicos que provocan los mexicanos en EU.

08/05/2026 a las 07:46

La presidenta Sheinbaum Pardo informa que terminando la conferencia mañanera viajará a Sonora.

08/05/2026 a las 07:46

Y agrega que esta comunidad fortalece la economía de ambas naciones, lo cual es "el mejor símbolo de amistad que pudiera haber".

08/05/2026 a las 07:46

La presidenta destaca la buena relación entre México y Estados Unidos, la cual se basa entre otras cosas, en los mexicanos que viven allá desde hace muchas generaciones.

08/05/2026 a las 07:48

La mañanera de este viernes estará dedicada a los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos.

08/05/2026 a las 07:45

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 8 de mayo.

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