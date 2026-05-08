Presidenta Sheinbaum niega actividad política en consulados de México en EU ante posible revisión de Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los consulados de México en Estados Unidos realicen actividades políticas, luego de versiones difundidas en medios estadounidenses sobre una presunta revisión a las 53 oficinas consulares mexicanas que operan en ese país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como falsa la idea de que los consulados mexicanos intervengan en asuntos políticos estadounidenses o actúen contra el Gobierno de Estados Unidos. Sheinbaum sostuvo que la función de estas oficinas es atender, orientar y proteger a las personas mexicanas que viven o se encuentran en territorio estadounidense.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los consulados mexicanos en Estados Unidos?

La presidenta afirmó que no existe ninguna instrucción para que los consulados mexicanos participen en política dentro de Estados Unidos. “Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falsa”, señaló.

Sheinbaum añadió que México no tiene por qué involucrarse en la vida política interna de Estados Unidos y rechazó cualquier intento de presentar la labor consular como una forma de intervención. Según dijo, los consulados actúan dentro de sus atribuciones diplomáticas y con apego a sus responsabilidades legales.

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¿Cuál es la función de los consulados de México en EU?

La mandataria explicó que los consulados mexicanos brindan apoyo en trámites oficiales, asesoría jurídica y protección consular, especialmente cuando una persona mexicana enfrenta detenciones, redadas migratorias u otro tipo de situación legal.

Sheinbaum destacó que, ante una redada o una detención, las autoridades consulares tienen la obligación de apoyar a los connacionales, facilitar orientación legal y acompañar los procedimientos correspondientes.

¿Por qué Estados Unidos revisaría los consulados mexicanos?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el Departamento de Estado habría iniciado una revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, en medio de las tensiones bilaterales entre Washington y Ciudad de México.

La revisión, según esas versiones, podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar medidas contra algunas oficinas diplomáticas, incluido el eventual cierre de consulados. La información surge en un contexto de presión de la administración de Donald Trump hacia México por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

#MañaneraDelPueblo. “Es completamente falso” que los consulados de México en EU estén realizando actividades políticas, afirma @Claudiashein . Aclara que la principal responsabilidad de los consulados es defender a los mexicanos y atender sus demandas de servicios. pic.twitter.com/jE5GcGhG5D — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 8, 2026

¿Qué impacto tendría esta tensión diplomática?

El tema aparece mientras Estados Unidos mantiene señalamientos contra funcionarios mexicanos, incluidos servidores públicos de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Estas acusaciones han elevado la tensión política entre ambos gobiernos.

Sheinbaum insistió en que México seguirá defendiendo a sus connacionales mediante la red consular, pero sin intervenir en la política interna de Estados Unidos. Su respuesta busca separar la protección consular de cualquier actividad partidista o de presión política en territorio estadounidense.

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