¿Un alux en Mérida? Captan extraña figura en la Reserva Cuxtal

La Reserva Ecológica Cuxtal (REC), situada al sur de la capital yucateca, se convirtió en escenario de un misterioso suceso. Mediante redes sociales, el centro de ciclismo denominado PMBTB, compartió el registro, en video, de un supuesto alux captado en la selva al interior del Área Natural Protegida.

El hecho, calificado por algunos usuarios como un evento paranormal, ocurrió durante una jornada de exploración nocturna en dicha zona. En la grabación, de poco menos de un minuto de duración, se aprecia lo que parecen ser dos piernas de color rojizo, moviéndose lentamente entre la vegetación.

El controversial material dividió opiniones entre internautas. Mientras algunas personas aseguraron que se trataría de una criatura mitológica como un alux, o incluso el temido Huay Chivo (brujo hechicero capaz de transformarse en un ente mitad hombre y mitad chivo negro), fueron diversos los comentarios que relacionaron al supuesto ser con la presencia de un animal.

"Yo conozco a los tejones y no había ninguno ahí"

El usuario Juan Ricalde, quien formó parte de la expedición, dijo ser el responsable de documentar el momento. "Yo conozco a los tejones y no había ninguno ahí. Estuve parado dos minutos y no se movió ni nada... no es un tejón", escribió. Ricalde emitió el comentario luego de que distintas personas señalaran que la extraña figura no sería un alux sino un coatí o tejón.