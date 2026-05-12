Cipog-Ez pide ayuda a Sheinbaum por violencia en Chilapa; reporta desplazamiento de mil 300 personas

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-Ez) pidió la intervención directa del Gobierno federal ante la violencia registrada en Chilapa, Guerrero, que atribuye al grupo criminal Los Ardillos.

De acuerdo con la organización, integrantes de este grupo habrían ingresado a la comunidad de Alcozacán la tarde del 11 de mayo, donde se registraron ataques armados y con drones contra viviendas.

Esta situación, señaló el Cipog-Ez, obligó a más de mil 300 personas a abandonar sus casas, tierras y cultivos para resguardar su vida.

El Concejo también denunció desplazamientos en comunidades como Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán. Además, acusó a Los Ardillos de estar vinculados con el asesinato de 81 personas y la desaparición de otras 25.

Comunidades piden intervención de Claudia Sheinbaum

A través de redes sociales, integrantes del Cipog-Ez solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervenir de manera directa en la zona.

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En uno de los mensajes difundidos, una integrante del Concejo afirmó que el Gobierno federal cuenta con la capacidad operativa para ingresar a las comunidades afectadas y garantizar seguridad.

La organización aseguró que se mantiene en resistencia pese al miedo, el dolor y el desplazamiento, al tiempo que exigió la desarticulación de Los Ardillos.

Segob envía funcionarios a Guerrero

Tras el llamado de emergencia, la Secretaría de Gobernación informó que servidores públicos federales se trasladaron a Guerrero para apoyar en el retiro de bloqueos y restablecer el orden en Chilapa.

▶️Testimonio de desplazados de Chilapa, #Guerrero; piden que no los dejen solos

Ver más👉🏼 https://t.co/CVyEtnTxD3 pic.twitter.com/AzdbIP2Fmr — El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) May 12, 2026

Las labores estarán encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la gobernadora Evelyn Salgado, y el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez.

Indígenas de Chilapa de Álvarez huyen de la comunidad de Alcozacán hacia los montes buscando refugio, agua y comida tras los violentos ataques del grupo armado Los Ardillos.



Exigen ayuda a la presidenta Sheinbaum por la inacción del Gobierno de Guerrero para frenar la violencia. pic.twitter.com/mTbTfUFGrr — Pedro Márquez (@PedroMrquez_) May 12, 2026

La dependencia señaló que buscará terminar las disputas y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas para atender a la población afectada.

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