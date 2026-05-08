Mexicanos aportan 2.3 billones de dólares al PIB de Estados Unidos, revela informe presentado en Palacio Nacional

Los mexicanos que viven en Estados Unidos representan una fuerza económica clave para ese país, con una aportación estimada de 2.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto estadounidense, de acuerdo con un informe presentado por Ana Valdés, directora general de Latino Donor Collaborative, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La especialista expuso que la comunidad mexicana en Estados Unidos no solo contribuye con trabajo, sino también con consumo, emprendimiento, crecimiento demográfico y movilidad económica. En su intervención, Valdés destacó que estos datos muestran una historia de resistencia, recuperación y aportación binacional, especialmente en un contexto político complejo para la población migrante.

¿Cuántos mexicanos viven en Estados Unidos?

De acuerdo con los datos presentados por Ana Valdés, en Estados Unidos viven alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano, entre quienes migraron desde México y quienes nacieron en territorio estadounidense, pero mantienen raíces mexicanas.

La directora de Latino Donor Collaborative destacó que cerca del 90 por ciento de esta población no es indocumentada, pues muchas personas ya son ciudadanas estadounidenses o tienen una situación migratoria regular.

Explicó que una parte importante de esta comunidad está formada por hijas e hijos de migrantes mexicanos, quienes crecieron en Estados Unidos, hablan inglés y, en muchos casos, son bilingües y biculturales.

Valdés los describió como una población “200 por ciento”: 100 por ciento mexicana y 100 por ciento estadounidense, por su capacidad de conectar cultural y económicamente a ambos países.

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¿Cuánto aportan los mexicanos a la economía de Estados Unidos?

Uno de los datos centrales del informe es que los mexicanos generan 2.3 billones de dólares del PIB estadounidense. Valdés explicó que esta aportación está relacionada con su alta participación laboral, pues mientras el promedio de ocupación en Estados Unidos es de 63 por ciento, entre mexicanos alcanza 69 por ciento.

La especialista señaló que muchas familias mexicanas en Estados Unidos han construido su desarrollo con jornadas largas, dobles turnos y varios empleos, lo que ha fortalecido la economía local y nacional.

También resaltó que el crecimiento económico de esta comunidad supera al promedio del país. Según los datos expuestos, el crecimiento del PIB generado por mexicanos en Estados Unidos avanza casi al doble del crecimiento general estadounidense.

#MañaneraDelPueblo. El 90 por ciento de los 38 millones de mexicano-estadounidenses son documentados, destaca Ana Valdés. pic.twitter.com/bL9dL8c6M8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 8, 2026

¿Qué papel tiene el consumo mexicano en Estados Unidos?

El informe también destacó el peso del consumo de la población mexicana. Ana Valdés señaló que 1.5 billones de dólares del consumo estadounidense están vinculados con mexicanos en ese país.

Este dato resulta relevante porque la economía de Estados Unidos depende en gran medida del consumo interno. La especialista explicó que, pese a las políticas y tensiones recientes contra comunidades migrantes, los mexicanos retomaron con fuerza sus actividades de consumo, convivencia y movilidad económica después de varios meses de cautela.

Sectores como restaurantes, comercio, servicios, vivienda y compra de vehículos han sentido el impacto de esta comunidad, cuyo poder adquisitivo se ha ampliado por el avance educativo, laboral y empresarial de nuevas generaciones.

¿Por qué California y Texas dependen del aporte mexicano?

Valdés subrayó que estados como California y Texas son ejemplos claros del peso económico de los mexicanos. En el caso de California, afirmó que no podría sostenerse como una de las economías más grandes del mundo sin la aportación de la población mexicana y mexicoamericana.

En Texas, destacó el crecimiento del corredor económico entre Austin, San Antonio y Monterrey, el cual se ha consolidado como una región de alta actividad empresarial e industrial. Este dinamismo, dijo, está estrechamente relacionado con la fuerza laboral mexicana y latina.

#MañaneraDelPueblo. El 69 por ciento de los mexicano-americanos tienen trabajo y hasta dos jornadas de trabajo y generan 2.3 billones de dólares. pic.twitter.com/HBXFaU6Wp7 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 8, 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los migrantes mexicanos?

Al comentar el informe, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las paisanas y paisanos en Estados Unidos son fundamentales tanto para sus familias en México como para la economía estadounidense. La mandataria los describió como personas honestas, trabajadoras, con cultura del esfuerzo y sentido de comunidad.

Sheinbaum sostuvo que ese vínculo debe guiar la relación entre México y Estados Unidos, al recordar que la amistad entre ambos países se construye también a partir de la presencia, trabajo y contribución de millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

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