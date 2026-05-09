Presidenta Sheinbaum inaugura Acueducto Seri en Sonora y anuncia programa de turismo comunitario

Desde Punta Chueca, en Hermosillo, Sonora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del Acueducto Seri, infraestructura que permitirá garantizar el acceso al agua potable en las viviendas de la comunidad Seri-Comca'ac como parte del Plan de Justicia impulsado por el Gobierno federal.

Durante el acto oficial, la mandataria anunció también la implementación de un programa integral de turismo comunitario sustentable, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local sin afectar el entorno ambiental ni las tradiciones culturales de la comunidad indígena.

Sheinbaum señaló que este proyecto responde a una demanda histórica de justicia social para el pueblo Seri y afirmó que distintas dependencias federales participarán en la atención integral de las necesidades de la región.

Gobierno federal desplegará acciones de vivienda, energía y caminos

La titular del Ejecutivo federal informó que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, y el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza, acudirán a la comunidad para diseñar un esquema de turismo sustentable administrado por la propia población Seri-Comca'ac.

Asimismo, detalló que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, continuará con acciones de vivienda, mientras que la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, coordinarán la instalación de paneles fotovoltaicos en beneficio de la comunidad.

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También anunció que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, dará continuidad a las obras de reconstrucción de caminos en la zona.

Acueducto Seri tuvo inversión de 208 millones de pesos

La obra hidráulica inaugurada contempla una inversión federal de 208 millones de pesos y cuenta con una extensión de 78 kilómetros, lo que permitirá mejorar el suministro de agua potable para las familias de Punta Chueca y comunidades cercanas.

La presidenta recordó que, tras la llegada de la llamada Cuarta Transformación, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos constitucionalmente como sujetos de derecho público y, desde 2025, tienen acceso directo a recursos públicos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Plan de Justicia acumula inversión superior a 824 mdp

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que el Plan de Justicia para el pueblo Seri-Comca'ac acumula una inversión de 824 millones de pesos desde 2022.

Entre las acciones realizadas destacó la construcción del camino que conecta Punta Chueca con Desemboque, obras de electrificación, mejoramiento de vivienda, adquisición de embarcaciones para pescadores, fortalecimiento de servicios médicos, construcción de comedores escolares y telebachilleratos comunitarios.

Ayer estuvimos con el Pueblo Seri-Comca’ac. Uno de los pueblos más antiguos de México. Conservan su lengua, su cultura y a pesar de haber sufrido a lo largo de los siglos, son muy alegres. El paisaje de Punta Chueca y la Isla Tiburón, lugar sagrado, es de una belleza única. Ayer… https://t.co/4W4Ln198NS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

Además, anunció la construcción de dos Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas para preservar y fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció el respaldo del Gobierno federal y aseguró que el nuevo acueducto permitirá garantizar el suministro de agua potable a una comunidad históricamente marginada.

En tanto, el gobernador tradicional del pueblo Seri-Comca'ac, Jesús Alfredo Félix Segovia, agradeció el apoyo federal y reiteró la necesidad de impulsar un modelo de turismo sustentable administrado directamente por la comunidad indígena.

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