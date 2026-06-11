México hace historia, inaugura su tercera Copa Mundial y la Selección Mexicana debuta con un 2-0 ante Sudáfrica

En una tarde pletórica en la CDMX, México hizo historia al inaugurar su tercer Mundial de la FIFA. Y el debut no pudo ser mejor entre la fiesta que se vivió en las entrañas del Estadio Ciudad de México. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la Selección Mexicana empezó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo al derrotar 2-0 a Sudáfrica. Los Bafana Bafana poco pudieron hacer.

Si bien los contrastes dentro y fuera del Estadio Azteca no podían quedar desapercibidos, pues mientras los aficionados con boleto se movilizaron desde temprano este jueves 11 de junio, las manifestaciones encabezadas por el CNTE a los alrededores del inmueble crearon incertidumbre al mantener bloqueos en las principales avenidas de la CDMX.

Pero ni las protestas y tampoco el pronóstico de lluvias fuertes apagaron la fiesta mundialista. Y al igual que en 1970 y 1986, el coloso de Santa Úrsula vibró con una ceremonia inaugural trepidante. Shakira, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules pusieron el ambiente. La bienvenida de Salma Hayek y el heredero de los Fernandez, Alejandro Fernández entono de gran forma el Himno Nacional Mexicano. Y ahora así, todo listo para el silbatazo inicial.

El partido fue un completo dominio Tricolor, los Bafana Bafana no lograron hacer mucho y con goles de Raúl Jiménez al minuto 67, que por fin logró meter uno en una Copa del Mundo; y de Julián Quiñones al 9', que también justifica el llamado de naturalizados a la Selección Mexicana, el equipo nacional debutó con tres puntos, liberando toda la presión que previamente se había generado para Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

No todas fueron buenas noticias, pues César Montes se fue expulsado al minutro 92 por una fuerte entrada sobre un rival; tampoco Sudáfrica terminó completo, pues tanto S'Miso y Zwane vieron la tarjeta roja.

México vs Corea

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 será ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en la capital jaliciense. El partido de la Jornada 2 de la Fase de Grupos está programado para el próximo 18 de junio, en punto de las 19:00 horas (20:00 horas en Cancún, Quintana Roo). Será televisado por los canales de TV abierta de Televisa y TV Azteca; mientras que aquí en Por Esto! tendremos el mejor minuto a minuto con todas las acciones al momento.

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