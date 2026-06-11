Clara Brugada confirma que irá al Fan Fest del Zócalo para ver México vs. Sudáfrica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que asistirá este jueves 11 de junio al Fan Fest del Zócalo capitalino para ver el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 entre México y Sudáfrica.

La mandataria capitalina adelantó incluso su pronóstico para el encuentro y apostó por una victoria de la Selección Mexicana con marcador de 3 goles a 1.

Durante su recorrido por la zona, Brugada destacó que la capital vive una jornada especial por el inicio de la Copa del Mundo, aunque también reconoció la presencia de movilizaciones sociales en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre el Fan Fest del Zócalo?

Clara Brugada aseguró que estará presente en el Zócalo para acompañar a la afición durante el debut de México en el Mundial 2026. La jefa de Gobierno señaló que la Ciudad de México debe garantizar tanto el derecho a la celebración como el derecho a la manifestación.

La mandataria afirmó que miles de personas se dirigen al Estadio Ciudad de México y que algunos aficionados comenzaron a llegar desde la madrugada. También señaló que la capital tiene condiciones para recibir a quienes acudirán a los recintos y a los espacios públicos instalados para seguir el partido.

Sobre la posible asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum al Fan Fest, Brugada dijo que le gustaría que acudiera, aunque aclaró que no tenía confirmación.

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¿Cuánta gente espera entrar al Fan Fest del Zócalo?

De acuerdo con la jefa de Gobierno, antes de las 9:00 horas ya se contabilizaban alrededor de 20 mil personas en espera de entrar al Fan Fest del Zócalo. La capacidad del espacio es de poco más de 100 mil asistentes.

El Gobierno capitalino informó que el acceso se realizará con dispositivos de seguridad y control de ingreso. La vigilancia continuará en los alrededores del primer cuadro para facilitar el paso de la afición y atender posibles incidentes.

¿Qué pasará con las protestas de la CNTE y la venta de piratería?

Brugada señaló que se respetará el derecho a la manifestación de la CNTE, que mantiene presencia en zonas cercanas al Centro Histórico. Al mismo tiempo, aseguró que habrá seguridad en los alrededores del Zócalo durante la jornada mundialista.

¡Hoy la Ciudad de México hace historia!



Las puertas del Fan Fest en el Zócalo se abrirán a las 10:00 de la mañana para recibir a miles de aficionados de todo el mundo para vivir la inauguración del #Mundial2026.



Ahí estaré, junto a ustedes, para vivir esta fiesta histórica que… pic.twitter.com/bMYths52Nc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

La mandataria también informó que continúan los operativos contra la venta de productos pirata relacionados con el Mundial 2026. Explicó que el día previo se realizó un operativo y que estas acciones seguirán de forma permanente.

Respecto al cierre de estaciones del Metro cercanas al Zócalo, Brugada indicó que el servicio será restablecido por la tarde. Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los asistentes anticipar sus traslados y atender las indicaciones oficiales.

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