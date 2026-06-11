Así festejó la presidenta Sheinbaum el gol de México ante Sudáfrica en Fan Fest de Gustavo A. Madero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el gol que le dio ventaja a México frente a Sudáfrica durante el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, desde el Fan Fest instalado en el Deportivo “Hermanos Galeana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La imagen difundida por la Presidencia de la República muestra a la mandataria con la camiseta de la Selección Mexicana, levantando el brazo y festejando junto a la afición que se reunió para seguir el arranque de la Copa del Mundo.

En la fotografía, Sheinbaum aparece acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, quienes también asistieron al evento público organizado para ver el encuentro entre México y Sudáfrica.

¿Dónde vio Claudia Sheinbaum el partido México vs. Sudáfrica?

La presidenta acudió al Deportivo “Hermanos Galeana”, uno de los espacios habilitados en la Ciudad de México para que la población pudiera disfrutar el partido inaugural del Mundial 2026.

El recinto, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibió a aficionados que se congregaron para apoyar a la Selección Mexicana en su debut mundialista. La asistencia de Sheinbaum al Fan Fest mostró el inicio del torneo desde un espacio público y con presencia ciudadana.

La mandataria había señalado previamente que evaluaría dónde vería el partido, debido a que durante esta jornada también debía mantenerse atenta a las condiciones de gobernabilidad y seguridad en la capital.

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¿Quiénes acompañaron a Sheinbaum en el Fan Fest de la GAM?

En la imagen compartida por Presidencia, Sheinbaum aparece flanqueada por Clara Brugada Molina y Janecarlo Lozano Reynoso. Los tres fueron captados en un momento de celebración tras el gol de México.

El festejo ocurrió en medio de una jornada marcada por el arranque del Mundial 2026, los operativos de seguridad en distintos puntos de la ciudad y la apertura de espacios públicos para que la afición siguiera el partido.

¿Por qué es relevante la imagen de Sheinbaum celebrando el gol de México?

La fotografía concentra uno de los momentos más simbólicos del inicio del Mundial 2026: la presidenta de México celebrando con ciudadanos el primer partido de la Selección Mexicana como anfitriona del torneo.

El Mundial de Futbol 2026 marca una fecha histórica para el país, ya que México se convierte en sede mundialista por tercera ocasión, después de las ediciones de 1970 y 1986.

La presencia de Sheinbaum en el Fan Fest también refuerza el mensaje de participación ciudadana en los espacios públicos habilitados para el torneo, en una jornada que combinó celebración deportiva, vigilancia institucional y movilización de miles de aficionados en la capital.

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