Síguenos

Última hora

Entretenimiento

¿Se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp hoy 12 de junio? Usuarios reportan fallas

México

Mañanera de hoy 12 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 12 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

12 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 12 de junio.

Actualizar narración

12/06/2026 a las 07:46

Asimismo, el gasto que generan en territorio mexicano fue de 109.8 millones de dólares, que son 36.4% más que el 2025.

12/06/2026 a las 07:45

En el tema de cruceristas también se alcanzó un récord histórico de 1.25 millones, 31.5% más que en abril del 2025.

12/06/2026 a las 07:45

En abril se alcanzaron 8.3 millones de visitantes internacionales, 8% más que en el mes de abril de 2025.

12/06/2026 a las 07:44

Josefina Rodríguez Zamora. secretaria de Turismo, destaca que en el mes de abril se cumplieron tres récord históricos en el tema de turismo.

12/06/2026 a las 07:43

3. La actividad turística también tuvo un crecimiento destacado.

12/06/2026 a las 07:43

2. Las exportaciones en México alcanzaron una cifra récord de 709 mil millones de dólares.

12/06/2026 a las 07:43

1. La actividad industrial en abril creció 2.1%. Una parte muy importante del incremento en la actividad Industrial es la industria de la construcción, señala.

12/06/2026 a las 07:41

Destaca tres buenas noticias para este viernes 12 de junio.

12/06/2026 a las 07:41

Sheinbaum Pardo, destaca la fiesta que se vivió en distintas plazas del país, incluido el Zócalo de la CDMX.

12/06/2026 a las 07:41

La Presidenta de México felicita a la Selección Mexicana de futbol por su triunfo durante el partido inaugural del Mundial 2026.

12/06/2026 a las 07:40

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 12 de junio.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO