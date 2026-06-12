Sur de Mérida estrena nuevas conexiones del Va y Ven hoy viernes 12 de junio

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que a partir de este jueves 12 de junio entraron en operación nuevas ampliaciones del Sistema Va y Ven para fortalecer la movilidad en comisarías del sur de Mérida y mejorar la conexión con el nuevo Hospital O’Horán.

Con estas modificaciones, habitantes de comunidades como Dzoyaxché y Yaxnic tendrán acceso por primera vez a una conexión más directa con el transporte público de la capital yucateca.

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Nuevas rutas Va y Ven para el sur de Mérida

La ATY detalló que la ruta R16 42 Sur–Leona Vicario–Tahdzibichén–Molas extenderá su cobertura mediante dos nuevas extensiones:

R801 Molas–Dzoyaxché

R800 Molas–Yaxnic

Estas nuevas opciones permitirán que más usuarios de las comisarías del sur de Mérida puedan trasladarse de manera más eficiente hacia otros puntos de la ciudad mediante el sistema Va y Ven.

La dependencia destacó que la ampliación busca mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios, escuelas, centros de trabajo y actividades comerciales.

Ruta hacia el nuevo Hospital O’Horán

Además de la ampliación en las comisarías del sur, la ruta R1 Emiliano Zapata II–Paso Texas modificará su recorrido para incluir conexión directa con el nuevo Hospital O’Horán.

Con ello, pacientes, familiares, personal médico y ciudadanos en general podrán trasladarse desde el Centro de Mérida hacia el nuevo complejo hospitalario utilizando transporte público.

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La medida busca facilitar el acceso a uno de los proyectos hospitalarios más importantes del estado y mejorar la movilidad en la zona sur de la ciudad.

¿Qué beneficios traerán las nuevas rutas?

De acuerdo con la Agencia de Transporte de Yucatán, estas ampliaciones permitirán:

Mayor cobertura del sistema Va y Ven

Mejor conexión entre comisarías y la ciudad

Traslados más accesibles hacia hospitales y servicios

Más opciones de movilidad para habitantes del sur de Mérida

La ATY invitó a los usuarios a consultar los recorridos y horarios actualizados del sistema para conocer los nuevos puntos de ascenso y descenso.