México vs. Corea del Sur: las opciones de Javier Aguirre para reemplazar a César Montes

La victoria de México sobre Sudáfrica dejó una noticia que preocupa al cuerpo técnico de Javier Aguirre. La expulsión de César Montes en el partido inaugural del Mundial 2026 obligará al Tricolor a presentar modificaciones en la zaga para el compromiso frente a Corea del Sur.

El defensor mexicano recibió la tarjeta roja tras derribar a un atacante sudafricano cuando era el último hombre en la jugada. Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro determinó la expulsión, dejando al capitán fuera del segundo encuentro de la fase de grupos.

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Ante este escenario, Javier Aguirre ya contempla varias alternativas para cubrir la ausencia de uno de sus hombres más importantes. El principal candidato es Edson Álvarez, una posibilidad que el propio entrenador dejó entrever al finalizar el encuentro en el Estadio Ciudad de México.

La opción de Edson Álvarez ofrece experiencia, liderazgo y fortaleza en el juego aéreo. Aunque habitualmente se desempeña como mediocampista, el futbolista ha ocupado la posición de defensa central tanto en clubes europeos como con la Selección Mexicana, por lo que conoce las exigencias del puesto.

Sin embargo, el llamado "Machín" llega con una interrogante importante. El jugador arrastra varios meses sin actividad constante debido a una lesión sufrida durante su etapa en Turquía, situación que podría influir en su ritmo competitivo ante una selección coreana caracterizada por su velocidad.

Otra alternativa para el estratega nacional es Israel Reyes, quien se desempeña de forma natural como defensor central. Aunque ha sido utilizado como lateral derecho en la selección, su regreso al centro de la defensa permitiría mantener el equilibrio defensivo del equipo.

La inclusión de Reyes implicaría también ajustes en otras zonas del campo, ya que Jorge Sánchez tendría que ocupar la banda derecha para cubrir el movimiento dentro de la línea defensiva.

Como tercera posibilidad aparece Luis Romo, quien ha tenido minutos como defensa central en la Liga MX. Su capacidad para salir jugando desde el fondo y su lectura táctica son aspectos valorados por el cuerpo técnico, aunque la velocidad podría convertirse en un factor determinante frente al dinamismo del conjunto asiático.

Cada una de las opciones ofrece características distintas. Con Edson Álvarez, México gana liderazgo y experiencia internacional; con Israel Reyes, regularidad y seguridad defensiva; mientras que Luis Romo aporta buena técnica y construcción desde la salida.

La decisión final de Javier Aguirre será clave para un duelo que podría definir el liderato del Grupo A. Tras las victorias de México y Corea del Sur en la primera jornada, el enfrentamiento entre ambas selecciones se perfila como uno de los más atractivos de la fase inicial del Mundial 2026.