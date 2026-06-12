Campeche registra 12 casos de dengue en 2026

Campeche acumula 12 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal. Del total de contagios, nueve se han registrado en el municipio de Carmen (75%), dos en el municipio de Campeche (16.7%) y uno en Champotón (8.3%).

La concentración de casos mantiene a Carmen bajo vigilancia sanitaria, al ser el municipio con mayor incidencia de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El titular de la Ssa estatal, Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, informó que Campeche ocupa el octavo lugar nacional en incidencia de dengue, aunque aseguró que los casos detectados se encuentran controlados y no representan un riesgo mayor para la población.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, de los 12 casos confirmados, cinco corresponden a Dengue No Grave (DNG), mientras que siete han sido clasificados como Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y Dengue Grave (DG), por lo que las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica permanente.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Ssa reforzó las acciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Alvarado Rivadeneyra señaló que una de las primeras medidas fue garantizar la disponibilidad de insecticida, así como verificar que el parque vehicular y los equipos de fumigación se encuentren en óptimas condiciones.

La dependencia cuenta con los recursos necesarios para realizar fumigaciones programadas en colonias, escuelas y espacios públicos considerados de riesgo, además de mantener activas las brigadas de vectores encargadas del control larvario y combate al mosquito.

Hizo un llamado a la población para sumarse a las medidas preventivas mediante la limpieza de patios y la eliminación de cacharros y recipientes con agua, que pueden convertirse en criaderos del Aedes aegypti.

Como parte de la estrategia de combate al dengue, anunció una acción coordinada con Yucatán para fortalecer las labores de control vectorial mediante nuevas tecnologías que mejoren la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta ante posibles brotes.

Respecto a las inundaciones recientes en comunidades como Ich Ek (Hopelchén), Alfredo V. Bonfil, Pich y San Antonio Bobolá (Campeche), así como San Nicolás (Calkiní), detalló que brigadas de salud, vectores y riesgos sanitarios realizaron acciones preventivas y fumigaciones para evitar brotes de enfermedades asociadas a la acumulación de agua.

Hasta el momento, afirmó, no se han detectado padecimientos que representen una alerta adicional para las comunidades afectadas.