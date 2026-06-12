Detienen a “El Solín” por exhibicionista frente a un preescolar en Tizimín

La movilización de elementos de la Policía Municipal se registró luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre presuntamente realizando actos indebidos en la vía pública, en las inmediaciones de un centro preescolar, situación que generó preocupación entre las familias de la zona.

El incidente ocurrió sobre la calle 42 entre 51 y 59, donde habitantes alertaron a las autoridades al notar la conducta sospechosa de un individuo conocido popularmente como El Solín, quien, según versiones de testigos, presuntamente se encontraba exhibiéndose en plena vía pública.

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La situación causó inquietud entre los residentes debido a la cercanía de un jardín de niños y porque el hecho coincidió con el horario de entrada de estudiantes, cuando padres de familia y menores transitan constantemente por el lugar. Ante ello, los vecinos optaron por solicitar la presencia policiaca para evitar que la situación pasara a mayores.

En respuesta al reporte, agentes municipales acudieron al sitio y realizaron un recorrido por la zona, logrando ubicar al hombre señalado por los ciudadanos.

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Tras la intervención y con base en los testimonios recabados, los uniformados procedieron a asegurarlo para prevenir posibles alteraciones al orden y salvaguardar la tranquilidad de quienes se encontraban en el área.

Posteriormente, el individuo fue trasladado a la cárcel pública municipal, donde quedó bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos administrativos y jurídicos correspondientes.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar la situación jurídica del individuo conforme a los procedimientos establecidos.