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Yucatán / Mérida

Más de 40 colonias de Mérida presentan falta de agua y baja presión este viernes 12 de junio

La Japay informó que se registran afectaciones en el servicio de agua potable en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

12 de jun de 2026

1 min

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Se registran problemas con el agua potable en Mérida
Se registran problemas con el agua potable en Mérida / Especial

Más de 40 colonias y fraccionamientos de la ciudad de Mérida se encuentran afectadas este viernes 12 de juntio por problemas con el servicio de agua potable y electricidad.

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La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que debido a la falta de energía eléctrica, la Planta Potabilizadora Mérida II, se encuentra fuera de servicio.

Debido a esto, podrían presentarse bajas de presión y/o falta de suministro en la zona de influencia durante este viernes.

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Indicaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando en la atención de las afectaciones para lograr su restablecimiento lo más pronto posible.

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