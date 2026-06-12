Más de 40 colonias de Mérida presentan falta de agua y baja presión este viernes 12 de junio

Más de 40 colonias y fraccionamientos de la ciudad de Mérida se encuentran afectadas este viernes 12 de juntio por problemas con el servicio de agua potable y electricidad.

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La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que debido a la falta de energía eléctrica, la Planta Potabilizadora Mérida II, se encuentra fuera de servicio.

Debido a esto, podrían presentarse bajas de presión y/o falta de suministro en la zona de influencia durante este viernes.

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Indicaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando en la atención de las afectaciones para lograr su restablecimiento lo más pronto posible.