Laura Itzel Castillo responde a Sheinbaum tras anuncio: asumirá Secretaría de las Mujeres al dejar el Senado

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la mandataria federal adelantó que será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres.

El anuncio fue realizado este lunes 15 de junio durante la conferencia mañanera encabezada por Sheinbaum desde Palacio Nacional. Ahí, la presidenta explicó que Castillo se incorporará al Gobierno federal una vez que concluya sus responsabilidades al frente de la Cámara Alta.

Tras la declaración presidencial, Laura Itzel Castillo confirmó que fue invitada y convocada por Sheinbaum para integrarse a la dependencia, aunque precisó que lo hará cuando finalice el segundo año legislativo.

¿Qué dijo Laura Itzel Castillo tras el anuncio de Sheinbaum?

Laura Itzel Castillo afirmó sentirse honrada por la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció públicamente la invitación para incorporarse a la Secretaría de las Mujeres.

La senadora señaló que, una vez concluido el segundo año legislativo, se sumará al gabinete federal para encabezar la dependencia encargada de coordinar políticas públicas relacionadas con igualdad, derechos y atención a las mujeres.

Su mensaje se dio después de que Sheinbaum informara que Castillo será la próxima secretaria de las Mujeres, cargo que asumirá cuando termine sus labores pendientes en el Senado de la República.

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¿Cuál será la agenda de Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres?

En su posicionamiento, Castillo afirmó que enfocará su energía y trabajo en impulsar una sociedad paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

También sostuvo que México ha sido un país pionero en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por lo que consideró necesario continuar con la agenda feminista del actual gobierno.

La futura incorporación de Castillo a la Secretaría de las Mujeres ocurre en un momento clave para la dependencia, que actualmente opera con una encargada de despacho tras la salida de Citlalli Hernández Mora.

Me siento muy honrada por la confianza de la Presidenta @Claudiashein.



Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la Presidenta.



Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria… pic.twitter.com/LevUe3aHD7 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 15, 2026

¿Cuándo asumirá Laura Itzel Castillo el cargo?

Hasta ahora no hay una fecha exacta para la llegada de Laura Itzel Castillo a la Secretaría de las Mujeres. Sheinbaum indicó que la senadora se incorporará cuando concluya sus encargos en la Cámara Alta.

Mientras tanto, la dependencia continúa sus actividades bajo la coordinación de Ingrid Gómez, subsecretaria y encargada del despacho.

Con este mensaje, Castillo confirmó su próxima participación en el gabinete federal y perfiló como prioridad la continuidad de las políticas enfocadas en igualdad sustantiva, paridad y defensa de los derechos de las mujeres.

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