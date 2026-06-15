Laura Itzel Castillo será secretaria de las Mujeres tras concluir encargo en el Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado de la República, será quien asuma la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, una vez que concluya sus responsabilidades en la Cámara Alta.

La declaración se dio durante la conferencia mañanera de este lunes 15 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, luego de que la mandataria fue cuestionada sobre la falta de titular en la dependencia tras la salida de Citlalli Hernández Mora, quien dejó el cargo para incorporarse a labores en Morena.

Sheinbaum explicó que, mientras se concreta la llegada de Castillo, la Secretaría de las Mujeres continúa operando bajo la coordinación de Ingrid Gómez, actual subsecretaria y encargada del despacho.

¿Quién será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres?

Claudia Sheinbaum confirmó que Laura Itzel Castillo se incorporará al Gobierno de México como secretaria de las Mujeres, aunque precisó que su llegada dependerá de las fechas que defina para cerrar sus labores como presidenta del Senado.

La mandataria dijo que podía adelantar el nombramiento y señaló que Castillo asumirá el cargo en cuanto pueda integrarse formalmente al gabinete federal.

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La designación ocurre después de casi dos meses sin una titular formal al frente de la dependencia, tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora.

¿La Secretaría de las Mujeres sigue operando?

Sheinbaum aseguró que las actividades de la Secretaría de las Mujeres no están interrumpidas. Explicó que Ingrid Gómez permanece como encargada de la dependencia y que los equipos continúan con el trabajo institucional.

La presidenta mencionó que siguen en marcha los programas y acciones relacionados con los Centros Libres, la cartilla de derechos y otras actividades dirigidas a las mujeres.

Con ello, buscó descartar que la falta de una titular formal haya detenido el funcionamiento de la Secretaría.

¿Cuándo asumirá Laura Itzel Castillo el cargo?

La presidenta no dio una fecha exacta para la incorporación de Laura Itzel Castillo, pero afirmó que será después de que concluya sus encargos en el Senado de la República.

Sheinbaum señaló que la propia Castillo está definiendo los tiempos para su transición hacia el Gobierno federal.

El anuncio perfila un relevo relevante en la Secretaría de las Mujeres, una dependencia creada para coordinar políticas públicas enfocadas en igualdad, derechos y atención a las mujeres en todo el país.

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