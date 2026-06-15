Claudia Sheinbaum celebra acuerdo entre Estados Unidos e Irán: “es buena noticia para el mundo”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, al considerar que cualquier avance hacia la paz representa una buena noticia para la estabilidad internacional.

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” de este lunes, la mandataria federal señaló que espera que el acuerdo se firme formalmente esta semana y destacó que la reapertura del Estrecho de Ormuz podría ayudar a reducir presiones económicas relacionadas con el precio y el abasto de petróleo.

“Siempre que se construye paz en el mundo, lo celebramos”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el anuncio realizado por autoridades de Estados Unidos, Irán y Pakistán.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Claudia Sheinbaum calificó el anuncio como una buena noticia para el mundo y sostuvo que, de concretarse, el pacto permitirá reducir tensiones en una región clave para la economía global.

La presidenta afirmó que el precio del petróleo bajó a cerca de 80 dólares por barril tras el anuncio, lo que consideró positivo para los países y para la economía de las familias.

Sheinbaum remarcó que una disminución en los precios internacionales del crudo puede representar un respiro económico, especialmente después de semanas de incertidumbre por el conflicto y el cierre de una ruta estratégica para el comercio energético.

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¿Qué contempla el acuerdo de paz?

De acuerdo con la información difundida, el acuerdo será firmado el próximo viernes y contempla un alto el fuego de 60 días, incluido Líbano.

El pacto también incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán y la reanudación de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

El acuerdo fue anunciado primero por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y posteriormente confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como por autoridades iraníes.

¿Por qué es importante la reapertura del estrecho de Ormuz?

Sheinbaum destacó que el conflicto no solo había provocado un problema de precios altos en el petróleo, sino también dificultades de acceso y abasto para distintos países.

El Estrecho de Ormuz es una ruta clave para el transporte de crudo, pues antes del conflicto transitaba por ahí alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial. Su cierre había generado preocupación en los mercados internacionales y afectaciones principalmente para países de Asia y Europa.

#MañaneraDelPueblo. Celebra como una “buena noticia para el mundo” que se llegue a un acuerdo entre EU e Irán. Al abrirse el Estrecho de Ormuz hay acceso al petróleo para naciones de Asia y de Europa. El precio del petróleo bajó a 80

Dólares por barril. pic.twitter.com/YQX7TMr9qm — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 15, 2026

La mandataria señaló que, con la reapertura de este paso marítimo, se restablece la posibilidad de acceder al petróleo que circula por esa vía, lo que podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos.

Aunque el acuerdo todavía deberá firmarse formalmente, Sheinbaum insistió en que cualquier acción encaminada a detener la guerra y abrir espacios de diálogo debe ser reconocida como un avance positivo.

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