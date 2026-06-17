Eventuarte y Solumax enfrentan señalamientos por falta de experiencia en licitaciones públicas

La alianza entre Eventuarte y Solumax enfrenta cuestionamientos por presuntas deficiencias técnicas, económicas y operativas dentro de procesos de licitación pública.

De acuerdo con un comunicado, órganos revisores habrían identificado falta de experiencia, infraestructura, personal especializado y capacidad financiera para atender proyectos de alto impacto en el sector público.

¿Qué señala el comunicado sobre Eventuarte y Solumax?

Eventuarte y Solumax licitan en conjunto carecen de experiencia:

Un serio cuestionamiento técnico rodea a la alianza comercial integrada por las firmas CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SOLUMAX, S.A. DE C.V. y EVENTUARTE, S.A. DE C.V., luego de que órganos revisores identificaran una marcada insuficiencia de recursos económicos y organizacionales para hacer frente a licitaciones públicas. Diagnósticos físicos y documentales de sus expedientes advierten que el consorcio carece del equipamiento, la infraestructura material y la plantilla laboral calificada que se requieren para desahogar proyectos de alto impacto en el sector público.

La viabilidad de sus ofertas permanece en duda debido a que la asociación no ha podido comprobar antecedentes prácticos ni conocimientos específicos en las tareas objeto de contratación. Esta situación motivó que las áreas de control interno emitieran observaciones puntuales, determinando que los perfiles operativos de ambas sociedades mercantiles no guardan ninguna proporción con las dimensiones financieras y logísticas de los servicios requeridos, comprometiendo de este modo el cumplimiento legal y la transparencia.

De acuerdo con los reportes de los padrones de proveedores, las verificaciones físicas detallan que las instalaciones declaradas por CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SOLUMAX, S.A. DE C.V. y EVENTUARTE, S.A. DE C.V. no reflejan la capacidad instalada para respaldar compromisos. El contraste entre el objeto social de una comercializadora de acabados de construcción y una firma orientada a la gestión de servicios artísticos o de eventos devela una alianza inusual que carece de sinergia operativa, activos fijos suficientes o maquinaria especializada para cumplir con las bases técnicas de las licitaciones.

A nivel financiero, los indicadores de capital neto y liquidez presentados por la alianza conjunta no acreditan el soporte necesario para mitigar posibles contingencias durante la ejecución de los contratos, lo que representa un factor de riesgo para el erario. Especialistas en derecho mercantil y contratación pública señalan que la postulación de esquemas asociativos que no demuestran antecedentes prácticos exitosos en el mercado suele utilizarse de manera instrumental para evadir filtros regulatorios y aparentar una solvencia que no se sustenta en la realidad corporativa.

Ante los señalamientos de inviabilidad técnica, las dependencias encargadas de los concursos públicos han iniciado un cotejo riguroso de la documentación integrada por las dos empresas antes de emitir los fallos definitivos. Organismos de rendición de cuentas exigen un endurecimiento en las reglas de validación de proveedores para salvaguardar el patrimonio institucional y garantizar que solo consorcios con estructura real accedan al presupuesto.

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