Avanza la erosión en la carretera Sabancuy–Isla Aguada; temen colapso de un carril

De nueva cuenta se hace presente un nuevo deslave carretero sobre la carretera federal 180, que conecta al Pueblo Mágico de Sabancuy con la villa de Isla Aguada; el nuevo sector está identificado a la altura del kilómetro 77, presuntamente por daños causados por el oleaje del mar.

Noticia Destacada Padres de familia alertan peligro cerca de jardín de niños en Ciudad del Carmen

Según los reportes, el incremento en el nivel del agua en combinación con las corrientes marinas ha propiciado que la capa de tierra debajo de la carpeta asfáltica comience a desgastarse hacia la zona de playa, por lo que la parte superior de la carretera pierde resistencia con el paso de los vehículos.

Todo ello se ve complicado con el constante paso de vehículos particulares, autobuses y unidades de carga, los cuales causan vibraciones que, a falta de un dictamen, podrían acelerar el deterioro e incrementar el riesgo de un colapso parcial del tramo derecho, que es el límite con la zona de costa.

Además, la única medida preventiva que fue colocada en el sitio consiste en algunos conos de señalización, los cuales aparentemente son insuficientes ante el peligro que representa el deslave para quienes circulan a diario por este tramo carretero, sumado a que el desgaste gradualmente corre riesgo de invadir el segundo carril de tránsito.

Cabe recordar que el pasado mes de abril se registró el primer incidente en el mismo tramo carretero. En aquel entonces la gobernadora Layda Sansores San Román confirmó que se enviaron camiones con piedras de gran tamaño para el relleno de los tramos que fueron deslavados por el oleaje del mar, y con ello detener la erosión.

En esa ocasión informó que luego de colocar las piedras procederían con la recuperación del terraplén, las terracerías y el acotamiento del pavimento asfáltico, para que finalmente la carretera sea reconstruida y quede en óptimas condiciones para mayor seguridad de los viajeros.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH