Pánico en Dzitbalché: Amenaza de moto bomba moviliza a policías en una maquiladora

De nueva cuenta una amenaza emitida de manera anónima en las redes sociales generó una fuerte movilización por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes tras el reporte de sus superiores enseguida se trasladaron hasta las instalaciones de la maquiladora para verificar dicho reporte.

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Este hecho generó el despliegue de las autoridades policiacas, quienes ante su inexperiencia y falta de capacitación en explosivos ingresaron a la planta textil Moyel a verificar el reporte. Realizaron una exhaustiva búsqueda sin dar con ningún artefacto, por lo que revisaron moto por moto; sin embargo, había motocicletas que contaban con cajas las cuales no fueron inspeccionadas, demostrando la falta de pericia de los elementos locales que llegaron al lugar.

A eso de las 11 de la mañana se emitió el mensaje en las redes sociales, el cual decía textualmente: “Ya les cargó el payaso a los de la maquiladora Moyel planta Dzitbalché pónganse truchas todo el personal en una hora explotará una moto bomba dentro de la planta” (Participante anónimo). Esto generó una pronta reacción de los elementos policiacos municipales, quienes se entrevistaron con los guardias de seguridad para ingresar a los terrenos de la empresa y verificar más de 300 motos de los obreros, donde al final no encontraron ningún artefacto explosivo.

Más tarde colocaron un filtro policial a la altura de dicha maquiladora, donde se verificó a todo motociclista que transitaba por el lugar, inspeccionando las unidades que entraban y salían de la ciudad. El operativo duró solo un par de horas al confirmarse que se trató de un falso comunicado, el cual no afectó a los trabajadores de la planta Moyel, quienes laboraron sin contratiempos y cumpliendo sus horarios habituales.

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JGH