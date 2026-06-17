Vecinos de las Regiones 95 Y 96 de Cancún temen nuevas afectaciones tras incendio en la subestación de la CFE

Una madrugada para olvidar fue lo que padecieron los vecinos de las Regiones 96 y 95 de Cancún tras una explosión de un transformador en medio de su colonia. Al escuchar el fuerte estruendo y las llamas, salieron despavoridos de sus viviendas temiendo lo peor.

Mencionaron que, en otras ocasiones ya ha habido incidentes similares, pero no una explosión tan grande como esta, con llamas de hasta 20 metros de altura, y un calor que se sentía hasta dentro de sus casas en plena madrugada. Temen que la alta demanda de electricidad, así como una obsolescencia, rebasamiento y colapso de la actual infraestructura energética derive en más incidentes así.

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“Fue un estruendo espantoso. Desperté enseguida para alertar a toda mi familia y salir de la casa, las llamas eran enormes y temíamos una explosión mayor. Hasta las 6 de la mañana, bomberos nos informó que era seguro regresar, pero ahora tememos que otro incidente se produzca, ya sea aquí o en las otras subestaciones por la ciudad” mencionaba el vecino Carlos Batún.

Durante la tarde, personal de la CFE en la subestación de la región 96 instalará un transformador de 30 megavatios en sustitución del que explotó, el cual aún continua en enfriamiento, a más de 12 horas de haberse incendiado.

Reportes y quejas de usuarios en diversos puntos de la ciudad como las regiones 519, 259, 224, 102, 64, y 70 han reportado un suministro inestable de electricidad desde hace días, temiendo que sea a causa de la saturación de las redes eléctricas y su colapso.

No se reportaron daños materiales ni victimas por el incidente, por una inmediata atención de los equipos de emergencia / Erick Romero

Los ciudadanos temen que la ciudad y el estado junto con su actual red eléctrica estén alcanzando un punto critico donde incluso las infraestructuras más primordiales como lo son los grandes transformadores dentro de estas subestaciones estén a punto del colapso.

De acuerdo con IEM energía, productora de grandes transformadores, menciona que uno de estos equipos, desde los transformadores comunes de postes de luz que están por toda la ciudad que van desde los 10, 20 o hasta 50 kilovatios de usos urbanos para zonas residenciales, hasta monstruos de 30 megavatios, que pueden pesar hasta las 60 toneladas, fallan de manera catastrófica por problemas dieléctricos causados por humedad y altas temperaturas constantes, cortocircuitos internos y finalmente la sobrecarga por la alta demanda de energía que se producen en zonas de la ciudad, que exceden la capacidad nominal de los equipos, causando grandes fuerzas electromagnéticas que destruyen sus aislamientos y se producen las explosiones.

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“Los apagones en la 519 son constantes. Mis electrodomésticos ya se han descompuesto, necesito conservar insulina y usar mi respirador para dormir, y durante la madrugada no lo pude usar porque no teníamos electricidad. Tenemos un mes así, y la situación va para peor” refiere el vecino José López.

Afortunadamente, no se reportaron daños materiales ni victimas por el incidente, por una inmediata atención de los equipos de emergencia como el H. Cuerpo de Bomberos y Proteccion civil, mientras que en el terreno, personal de la CFE trabaja a toda prisa para remplazar los equipos dañados dentro de la subestación de la región 96.

Estos fallos catastróficos pueden ser mortales, como uno acontecido en enero de 2021 en una subestación eléctrica debajo de las oficinas centrales del Metro de la Ciudad de México, que derramó 20 mil litros de aceite, con un saldo de un fallecido y 30 heridos. A la fecha, en Quintana Roo y en el resto de la península, no se han reportado victimas fatales.