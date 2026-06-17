Atención usuarios del Va y Ven: pagos con CoDi quedan suspendidos hasta nuevo aviso

Debido a un problema externo, los pagos del Va y Ven mediante CoDi desde la aplicación quedará suspendida temporalmente, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

Compartió que esta suspención corresponde a una incidencia externa que actualmente se encuentra bajo revisión.

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Por el momento, la funcionalidad de pago mediante CoDi en la aplicación Va y Ven permanecerá deshabilidata de forma temporal.

Los usuarios podrán continuar realizando sus recargas mediante los demás métodos de pago electrónico, entre ellos:

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Tarjetas bancarias

PayPal

Mercado Pago

También continúa habilitado la recarga a través de establecimientos como Oxxo, Súper Willys, Súper Akí, Dunosusa y cajeros inteligentes Va y Ven.