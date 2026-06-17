Síguenos

Última hora

Campeche

Avanza la erosión en la carretera Sabancuy–Isla Aguada; temen colapso de un carril

Yucatán / Mérida

Atención usuarios del Va y Ven: pagos con CoDi quedan suspendidos hasta nuevo aviso

La ATY reporta incidencia externa que afecta pagos mediante CoDi en la app Va y Ven.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

17 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Pagos mediante CoDi en la app Va y Ven quedan suspendidos
Pagos mediante CoDi en la app Va y Ven quedan suspendidos / Especial

Debido a un problema externo, los pagos del Va y Ven mediante CoDi desde la aplicación quedará suspendida temporalmente, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

Compartió que esta suspención corresponde a una incidencia externa que actualmente se encuentra bajo revisión.

Hay nuevas funciones en la app Va y Ven

Noticia Destacada

Va y Ven estrena nuevas funciones en su app: así puedes activar las alertas de llegada y notificaciones de cobro

Por el momento, la funcionalidad de pago mediante CoDi en la aplicación Va y Ven permanecerá deshabilidata de forma temporal.

Los usuarios podrán continuar realizando sus recargas mediante los demás métodos de pago electrónico, entre ellos:

La tarjeta Va y Ven tiene que reportarse en caso de robo o extravío

Noticia Destacada

¿Extraviaste tu tarjeta Va y Ven? Así puedes reportarla y recuperar tu saldo

  • Tarjetas bancarias
  • PayPal
  • Mercado Pago

También continúa habilitado la recarga a través de establecimientos como Oxxo, Súper Willys, Súper Akí, Dunosusa y cajeros inteligentes Va y Ven.

Te puede interesar