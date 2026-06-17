Rescatan a dos hombres de la tercera edad tras pasar la noche perdidos en el monte en Peto

La rápida movilización de corporaciones de seguridad, autoridades municipales, familiares y voluntarios permitió localizar con vida a dos adultos mayores que habían sido reportados como extraviados en una zona de monte del municipio de Peto.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Félix M. M., de 73 años, y Ariel A. C., de 63, fueron encontrados la mañana de este miércoles tras varias horas de búsqueda en los alrededores del kilómetro 29 de la carretera Chan Calotmul–San Francisco de Asís.

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Según el reporte oficial, ambos hombres habían sido contratados para realizar labores de mensura en un rancho de la zona. Sin embargo, al concluir la jornada del martes no regresaron al punto de reunión junto con el resto de los trabajadores, lo que encendió las alertas entre sus compañeros y el propietario del predio.

Ante la situación, el dueño del rancho solicitó apoyo a través del número de emergencias 9-1-1, por lo que se activó un operativo de búsqueda. Durante la noche, elementos de seguridad recorrieron diversos sectores del monte, aunque las labores fueron suspendidas temporalmente al no obtener resultados.

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Con las primeras horas de este miércoles, policías estatales y municipales retomaron la búsqueda y conformaron varios grupos de rastreo. A las acciones se sumaron familiares de los extraviados y ciudadanos voluntarios que colaboraron en la localización.

Fue alrededor de las seis de la mañana cuando los equipos de búsqueda lograron ubicar a los dos hombres en una zona montañosa ubicada entre la frontera de Sacalaca, Quintana Roo, y la carretera Chan Calotmul–San Francisco de Asís, en el municipio de Peto.

Tras ser rescatados, una ambulancia los esperaba sobre la carretera para trasladarlos al Centro de Salud de Peto, donde recibieron valoración médica. Las autoridades informaron que ambos se encontraban estables, orientados y sin presentar lesiones.